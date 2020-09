Briones reconoce que plebiscito generará incertidumbres, pero más adelante “debiera ser visto como un foco de tranquilidad y certezas”

Una postura optimista tiene el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre la reactivación de la economía y también sobre el escenario político en el contexto del plebiscito, algo que sin embargo no comparte del todo el mundo privado.

Y aunque reconoció que la incertidumbre que genera el tema constitucional es indudable, sostuvo al mismo tiempo que los grandes acuerdos derivados de ese proceso generaran certezas en el largo plazo.

“Cualquiera sea el caso, mi me parece que, si bien esto abre naturalmente incertidumbres por lo político yo creo que uno tiene que verlo con una mirada de largo plazo. Las Constituciones fijan macro reglas que nos rigen como distribución del poder, garantías básicas y son reglas de consenso que están pensadas para durar varios años", dijo el secretario de Estado en el marco de su participación en el Investor Conference 2020 de Credicorp Capital, donde llamó a no “dramatizar el proceso”.

"Entonces, el lado optimista es que, si se avanza en una nueva Constitución, si así lo decidiera el referéndum, si se generan grandes acuerdos, eso entrega certezas por varios años, eso debiera ser visto como un foco de tranquilidad y certeza en lugar de riesgo”, dijo Briones.

Aun así, estimó que “el costo a pagar” sería la incertidumbre del periodo de redacción de la Constitución.

Respecto al quórum, el ministro de la cartera de Hacienda manifestó que los 2/3 de apoyo necesarios entregan garantías de que lo que vaya en la Constitución sería cosas “moderadas y más bien centristas”.

“Se requiere un quórum de 2/3, en otras palabras lo que uno esperaría que suceda es una Constitución como lo que uno no se imagina de una Constitución, grande reglas y una Constitución más bien mínima. Y lo que quede en la Constitución queda entregado a la ley. Así funcionan los países, macro reglas y Constituciones relativamente breve y lo que no está en las macro reglas, lo define el proceso democrático. Creo que concordando con que hay espacios de incertidumbres evidentes, no hay que dramatizar el proceso”, indicó Briones.

Repunte de la economía

Si bien los riesgos por un segundo brote de coronavirus se mantienen latentes, el ministro de Hacienda manifestó su postura optimista respecto a la reactivación de la economía, cuyos primeros signos de recuperación se podrían observar a finales de este año.

“Nuestra mirada es racionalmente optimista y no voluntaristamente optimista. Creemos que la economía en su estructura está sana, tenemos desafíos enormes en materia de desempleo, pero creemos que tenemos los elementos estructurales para que la economía, en la medida que la apertura se vaya consolidando, retome y retome con fuerza”, explicó Briones.

En esa línea, el ministro de Hacienda puntualizó en la necesidad de implementar y respetar los protocolos sanitarios, lo cual será clave para ver las primeras señales de reactivación durante el último trimestre.

“Uno de los puntos más importantes que solemos olvidar es que esta recuperación irá de la mano de tener protocolos sanitarios simples pero celosos y que sean responsables y respetados por todos los actores, por los empresarios, trabajadores, autoridades y especialmente por la ciudadanía. Esa es la clave para minimizar nuevos rebrotes y confinamientos, que al final del día es lo que está detrás de la pérdida de los empleos y de actividad económica. Ambos factores se retroalimentan (...) esperamos que la economía retome con fuerza el año próximo y cuyos números azules deberían ocurrir en el último trimestre del 2020”, concluyó Briones.