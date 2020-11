El mercado de valores sigue aumentando, pero los millennials no están cosechando los beneficios

Muchos millennials, que han sufrido dos desagradables mercados bajistas en los primeros años de su vida laboral, se están perdiendo algunas de las ganancias del repunte que llevó el promedio industrial Dow Jones a 30.000.

El repunte del mercado de valores en medio de la pandemia ha dado confianza a los inversionistas y ha ayudado a las empresas a recaudar capital. También ha tenido grandes oscilaciones, incluida una de las peores liquidaciones de la historia seguida de una de las recuperaciones más rápidas, con movimientos de puntos de tres dígitos en el lugar común del Dow.

Esto ha hecho que muchos inversionistas jóvenes desconfíen de poner demasiados activos en acciones.

Aproximadamente la mitad de los millennials, generalmente definidos como personas nacidas entre 1981 y 1996, a veces llamadas Generación Y, están invertidas en el mercado de valores, aproximadamente la misma proporción que los miembros de la Generación X que tenían la misma edad, según el Banco de la Reserva Federal de San Louis. La diferencia es que el valor de sus tenencias es casi un tercio más bajo que sus contrapartes de la misma edad, según la Fed de St. Louis.

Un año de altibajos en el mercado volvió a enfatizar para Elizabeth Brozek la importancia de un colchón de ahorro, en lugar de involucrarse en el comercio. La diseñadora gráfica de 28 años sufrió un despido a principios de este año, un revés que la llevó a dar prioridad al pago de una deuda de alto interés y al establecimiento de un fondo de emergencia.

“Cuando ocurrió la pandemia, dejé mi plan financiero en espera”, dijo. “No estoy buscando invertir en este momento. Estoy tratando de mantenerme en mi carril”.

La Sra. Brozek, de Phoenix, afirmó que entre su grupo de amigos, invertir en el mercado de valores no representa una oportunidad potencial. En cambio, se siente menos importante que sus otras obligaciones financieras.

“No tengo el espacio mental para pensar en ello”, afirmó. “Ahorrar es el objetivo en este momento. Invertir sería como la cereza en la cima”.

David Hill, de 39 años, expresó que estaba acostumbrado a ver cambios dramáticos en el mercado desde que se graduó de la escuela de negocios en 2008.

“El mercado es como un casino en este momento”, señaló Hill, un profesional de marketing en Oak Park, Illinois. “Pero mi seguridad financiera no está atada al mercado de valores”.

Para él, comprar una casa con su esposa fue el mayor movimiento financiero que han hecho en varios años. La casa de la pareja vale menos que sus cuentas de jubilación, pero ha mantenido su enfoque en la vivienda en lugar de las acciones. “Estoy más preocupado por la economía que por el mercado”, dijo.

El mercado subió drásticamente este año, mientras que el desempleo se mantuvo alto y los consumidores nerviosos utilizaron el efectivo que tenían para pagar sus deudas y ahorrar en lugar de invertir en acciones.

“Los grupos que no invirtieron en primer lugar no están tratando de ingresar al mercado de valores ahora”, afirmó Kim Parker, directora de tendencias sociales del Pew Research Center. “Están tratando de mantener la cabeza fuera del agua”.

Desde 2008, descubrió Gallup, la propiedad de acciones ha disminuido entre los estadounidenses en general. La propiedad de acciones fue más común entre 2001 y 2008, cuando el 62% de los adultos estadounidenses señalaron que tenían acciones, en promedio. En junio de 2020, solo el 55% de los estadounidenses expresaron lo mismo.

Los inversionistas que poseían acciones durante el mercado alcista de 11 años que terminó en marzo obtuvieron una riqueza significativa y probablemente estaban dispuestos a superar un revés. Los ricos siempre han tenido la mayoría de las acciones, pero la brecha se ha ampliado.

Los datos de la Reserva Federal muestran que el 1% superior de los ingresos y el 60% inferior poseían cada uno aproximadamente el 20% de la riqueza total del hogar cuando el mercado de valores tocó fondo en el primer trimestre de 2009. Para el segundo trimestre de 2020, el 1% de los asalariados poseía alrededor del 25% de la riqueza del hogar, frente al 15% del 60% inferior de los asalariados.

Dicho de otra manera, el 1% superior de los hogares tenía un valor de US$27,9 billones en el segundo trimestre, frente a los US$11 billones en el momento en que el mercado tocó fondo en el primer trimestre de 2009. Para el 20% inferior, la riqueza de los hogares aumentó de US$2,3 billones a US$3,5 billones.

Las grandes ganancias fueron en gran parte para inversionistas adinerados y mayores que acumularon años de ahorros. “El valor abrumador de esas acciones está en manos de familias blancas, con educación universitaria, de mediana edad y mayores”, dijo Ray Boshara, asesor principal y director del Centro para la Estabilidad Financiera de los Hogares del Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Adam Carrico, un analista financiero sin fines de lucro de 29 años que vive en Washington, DC, afirmó que aunque ha sido “uno de los afortunados” capaz de ahorrar más en la pandemia de coronavirus, permanece al margen debido a la volatilidad.

“Pensé en invertir, pero definitivamente tengo miedo”, expresó. “Hay un miedo que no tenía antes: ‘Podrías estar desempleado pronto’. Por eso, he visto subir y bajar las acciones, pero no sé cuánto confío en el mercado, con la pandemia”.

Como la mayoría de los estadounidenses, la exposición de Carrico a los mercados son sus ahorros para la jubilación. Dijo que tiene algo más de US$22.000 ahorrados en un plan 401 (k), pero no ha realizado cambios significativos en sus contribuciones desde la pandemia.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que a marzo de 2020, el 55% de todos los trabajadores civiles de EE.UU. participaron en planes de pensiones de beneficios o planes de jubilación de contribución definida, como un 401 (k). Eso significa que el Seguro Social, que no está vinculado a los altibajos del mercado de valores, sigue siendo la principal fuente de ingresos de jubilación para una gran cantidad de futuros jubilados. La administración de Biden ha anunciado planes para aumentar el financiamiento del programa y ampliar los beneficios para los beneficiarios bajo coacción financiera. Pero las contiendas no resueltas determinarán el futuro del Senado y los pasos concretos siguen siendo inciertos.

Carrico dijo que continúa haciendo contribuciones de nómina a su 401 (k), pero permanece “deliberadamente ciego” sobre el desempeño de su plan de jubilación, citando un profundo temor de lo que podría deparar el futuro a pesar del continuo ascenso del Dow.

“No le estoy prestando atención”, señaló. “Hoy, podría ser genial. Mañana, podría bajar y podría estresarme mirándolo. La vida tiene suficientes factores estresantes en este momento, y esto está fuera de mi control”.