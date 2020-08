Frontal Trust levanta fondo para invertir en sector residencial de EEUU

La otra tendencia, explica, no está necesariamente relacionada con la pandemia, pero la coyuntura la profundizará: la migración hacia la adquisición de productos no bancarios. “En 2007, los créditos hipotecarios en EEUU originados por la banca era entre 65%-70%. En la crisis del 2008 generó muchos cambios regulatorios que salieron caros a los bancos y eso se sumó a las fyntech, y hoy el 60% de la originación de hipotecas es no bancario, es decir hoy el consumidor de EEUU va directamente a un originador local, family office o fyntech o ir a fondos de inversión, eso abre muchas oportunidades”, dice San Martin.