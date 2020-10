Las acciones cierran bruscamente a la baja ante el aumento de casos de coronavirus

Las acciones estadounidenses se vendieron el miércoles, ya que el aumento de las infecciones por coronavirus sacudió la confianza de los inversionistas en la recuperación económica mundial y los envió hacia la seguridad de los bonos del Tesoro y el dólar.

Los tres índices principales estaban en camino de su peor semana desde la semana que terminó el 20 de marzo. El Dow industrial perdió 942 puntos, o 3,4%, su cuarta sesión perdedora consecutiva.

El S&P 500 cayó aún más, un 3,5%, su tercer retroceso consecutivo. El índice de referencia ha caído más de un 7% desde su nivel récord de cierre a principios de septiembre y sus ganancias para el año ahora se sitúan en torno al 1,3%.

El Nasdaq Composite cayó un 3,7%. Los precios de las acciones de Facebook, la matriz de Google, Alphabet, y Twitter cayeron aproximadamente un 5% cada uno después de que sus directores ejecutivos se enfrentaron a los senadores estadounidenses en una audiencia del Congreso sobre el papel de sus empresas en la moderación del discurso público.

Las acciones han ido a la baja esta semana debido a una serie de incertidumbres, lo que provocó una discusión entre los inversionistas sobre si la venta masiva marcó una oportunidad de compra o un giro en el mercado.

El empeoramiento del número de casos de coronavirus puede hacer imperativas las restricciones más estrictas en los EE.UU. y Europa, lo que podría representar un revés para una frágil recuperación económica. Los nuevos casos en EE.UU. volvieron a subir por encima de los 70.000 a medida que los estados de todo el país continuaron informando altos niveles de infecciones recientes.

“Hace un mes, la narrativa en el mercado era en gran medida que los bloqueos serían limitados y específicos, por lo que tendrían un impacto menor en la economía”, dijo Hugh Gimber, estratega de mercado global de J.P. Morgan Asset Management. “Pero ahora, lo que estamos viendo son preocupaciones más amplias de que los bloqueos podrían ser más amplios y tener un impacto mucho mayor”.

Estados Unidos informó más de 73.200 casos nuevos el martes, el segundo aumento diario consecutivo, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Susan Webb, fundadora y directora de inversiones de la firma de inversión subcontratada Appomattox, afirmó que el mercado estaba teniendo en cuenta los temores de que los cierres paralizarían el 20% de la economía nacional, la relacionada con sectores como viajes, entretenimiento y restaurantes, y afectarían las economías del turismo en países dependientes como España e Italia.

También atribuyó parte de la venta masiva a los inversionistas que reequilibraron sus carteras al evaluar la presencia del virus en diferentes geografías.

“Hay una rotación”, expresó Webb. “Mucha gente está sacando algo de dinero de la mesa en las acciones estadounidenses, donde se han vuelto sustancialmente sobreponderadas a medida que Europa se ha vendido, y hay un reconocimiento de que Asia se está recuperando más rápido y ha tomado el control de esta pandemia”.

Los inversionistas también siguen recelosos de las elecciones estadounidenses y de si los retrasos en el recuento de las papeletas por correo pueden generar incertidumbre en los días posteriores a las elecciones del 3 de noviembre. El S&P 500 al mediodía estaba en camino de su peor semana antes de las elecciones presidenciales registradas.

Las esperanzas también se han desvanecido de que las conversaciones entre la Casa Blanca y los demócratas produzcan un acuerdo sobre un nuevo paquete de medidas de estímulo antes de las elecciones, apuntalando la recuperación económica.

“Cuando alcanzas estos números récord de casos, captas la atención de la gente”, señaló Jeff Mills, director de inversiones de Bryn Mawr Trust. “Y cuando se combina eso con un colapso en las conversaciones de estímulo, se combina en este catalizador negativo”.

También se estaba analizando otro lote de informes de ganancias corporativas, y Ford y Visa estaban listos para informar justo después del cierre del mercado.

Un raro punto brillante el miércoles fue General Electric, cuyas acciones subieron un 8% después de que sorprendió a los analistas con una ganancia del tercer trimestre. Las acciones de procesamiento automático de datos subieron más del 7% después de que las ganancias trimestrales aumentaron año a año.

Las acciones de Microsoft cayeron un 4,1% a pesar de que la compañía dijo que las ventas habían aumentado gracias a la creciente demanda de sus videojuegos y servicios de computación en la nube en medio de la pandemia.

Las expectativas de los inversionistas son demasiado altas, señaló Mills, y pueden llevar a que las acciones sufran una paliza.

“Cuando las empresas no cumplen con las expectativas o incluso las cumplen, se ven reacciones negativas en las acciones: eso me dice que las valoraciones son bastante optimistas”, dijo Mills. “Las expectativas de ganancias son bastante altas, y si las empresas obtienen un rendimiento inferior, no estoy seguro de que el mercado reaccione bien”.

Los mercados de materias primas también estuvieron bajo presión con el crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cayó un 5% a US$39,12 el barril.

A medida que disminuyó el apetito por el riesgo, los inversionistas buscaron la seguridad de los bonos del gobierno de EE.UU. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a 0,764%, desde 0,778% el martes.

El índice del dólar estadounidense ICE, que mide el dólar frente a una canasta de monedas, ganó un 0,8% debido a que los inversionistas estaban preocupados por nuevos bloqueos. El dólar normalmente sube cuando los inversionistas se retiran de las acciones debido a su condición de moneda refugio.

Los mercados europeos se han visto particularmente afectados a medida que el continente se enfrenta a un aumento de nuevos casos y los gobiernos de Francia y Alemania consideran cierres más estrictos. El Stoxx Europe 600 pancontinental cayó un 2,95% a su nivel más bajo desde mayo.

Los inversionistas también se estaban deshaciendo de los bonos europeos más riesgosos, resucitando las preocupaciones de que Europa tendrá problemas para impulsar otra ronda de medidas de alivio si los nuevos bloqueos hacen necesario un aumento del gasto.