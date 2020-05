Las deudas que arrastra el holding que controla Cencosud

Ocho años han pasado desde que Cencosud compró Carrefour Colombia en un monto de US$ 2.500 millones, pero las deudas contraídas para la operación siguen pesando para la compañía y también para su controlador, Horst Paulmann.

La carga financiera originada en parte desde esa fecha explica en parte la necesidad de la empresa en distribuir los $ 91 mil millones de dividendos que originaron la polémica.​Cencosud decidió a fines de esta semana mantener ese reparto de ganancias y retirar del seguro de cesantía a más de 7.000 trabajadores de Paris, asumiendo el pago íntegro de sus salarios.

La decisión animó entre bancos e inversionistas locales una pregunta: ¿cuánto debía Horst Paulmann?.​El origen de todo está bien atrás. Para la adquisición de los supermercados en Colombia, Cencosud realizó un aumento de capital por US$ 1.600 millones, de los cuales el empresario de origen alemán debió suscribir US$ 1.000 millones. Pero él, a su vez, tomó varios préstamos para concurrir a la operación.​

Al menos para junio de 2019, aseguran fuentes que conocen la situación de Inversiones Quinchamalí, sociedad holding del empresario, las deudas que acumulaba eran de unos US$680 millones. La cifra es sustancialmente menor a la de hace algunos años, y se ha logrado ir reduciendo gracias a ventas y dividendos.​

De hecho, el 80% aprobado en la última junta de accionistas no es algo nuevo. En 2017, 2018 y 2019, Cencosud repartió dividendos de $49,86, $45 y $10 por acción, equivalentes al 74,85%, 82,91% y 30,49% de las ganancias, respectivamente. Así, Quinchamalí y las sociedades Tano y Latadía, además del 2,46% que posee personalmente (totalizando 53,25%), le han significado a Paulmann recibir $ 155.426 millones, cifra que se eleva a $ 202.857 millones si sumamos los $ 47.431 millones repartidos este año.

​​Las deudas

​Fueron US$ 460 millones los recaudados por Paulmann en 2016 tras rematar el 6% de Cencosud en la Bolsa de Santiago. Los recursos, según se dijo en la ocasión, fueron destinados a aliviar la carga de Quinchamalí, que cargaba una deuda que bordeaba los US$ 1.300 millones.​

Tras la venta, los pasivos bajaron a unos US$ 900 millones y Paulmann se habría comprometido a pagar otros US$ 300 millones a sus acreedores en los siguientes dos años.​Para suscribir el aumento de capital de Cencosud de 2013, el empresario obtuvo un crédito de US$ 100 millones de BCI y otros US$ 800 millones del banco brasilero BTG Pactual.

Pero ésta última entidad, en medio de la crisis de liquidez provocada por el arresto de André Esteves en medio del caso Lava Jato, vendió las acreencias en partres iguales a Itaú y un fondo de inversión de su filial chilena. Ese último vehículo, llamado Deuda Directa, fue liquidado en 2017 luego de que Paulmann pagara íntegramente la obligación.

​Adicionalmente, Banco Consorcio, según su memoria 2016, había entregado un préstamo a Quinchamalí por $ 33.000 millones. Según el sitio Legal500, recientemente se habría refinanciado un crédito de US$ 100 millones con Itaú Corpbanca. Además, tendría líneas de crédito con BancoEstado.