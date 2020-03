¿Por qué las acciones locales transan por debajo de su valor libro?

El ritmo de avance del brote de coronavirus en Chile encendió las alarmas en el mercado respecto a los impactos que podrían sufrir las compañías locales. Si bien el desempeño de la Bolsa de Santiago refleja los temores a nivel global, las actuales valorizaciones a las que transan las acciones dan cuenta de un nuevo factor de riesgo.

Se trata de las políticas que se han llevado a cabo para contener la enfermedad, donde no solo destaca la cuarentena, sino también el cierre de las fronteras y de espacios públicos como los centros comerciales.

La interrupción de las actividades y el avance del virus, se hizo sentir con fuerza en los precios y valorizaciones en bolsa, pues en algunas acciones, los múltiplos a los que transan son inferiores al patrimonio económico de la compañía. (Ver tabla)

En esa línea, las acciones de Latam transan a un ratio bolsa libro de 0,77 veces, nivel que refleja la negativa visión de los inversionistas en torno a la capacidad de la aerolínea para crear valor. Además, con una caída de 63%, las compañía ocupa el primer puesto en el listado de las acciones mas golpeadas del IPSA.

“En general, cuando una empresa transa a un valor inferior al libro, se considera que en bolsa transa a un precio barato. Esto, ya que el mercado asume que el valor libro refleja el valor contable de los activos de una compañía, que en el caso de Latam, es el costo de replicar la empresa, pero no considera factores no replicables como la marca, el hecho de estar operando, tener clientes, etc. El nivel de Latam refleja que el mercado espera malos resultados en el futuro”, explica Germán Guerrero, socio fundador de MBI Inversiones.

Lo mismo ocurre con las valorizaciones de Parque Arauco, que a pesar de ser un activo inmobiliario, sus acciones transan a un ratio de 0,89x.

“La valorización de Parque Arauco, que ya internalizaba los efectos tras el 18 de octubre, sufre nuevamente los impactos del virus y potencialmente el cierre del comercio por parte de las autoridades para evitar mayor contagio”, dice Pablo Solís, jefe de Renta Variable Institucional de Tanner Investments.

En efecto, las acciones de Parque Arauco acumulan una caída de 42,7% en lo que va del año, y ahora se ubican en el segundo puesto del listado de las compañías más golpeadas del IPSA.

En la jornada de ayer, los papeles de Parque Arauco apuntaron aun desplome de 6,19%, lo que coincidió con las protestas de los trabajadores, quienes exigen el cierre del centro comercial por el avance del coronavirus.

Las acciones de Falabella corren la misma suerte, pues transan a una relación bolsa libro de 0,90x y acumulan pérdida de 41,9% en el año.

De esta forma, los papeles de la compañía se ubican en el tercer puesto del listado de las mayores bajas del IPSA. Dicho desempeño refleja el negativo impacto que prevé el mercado ante el cierre de los centros comerciales y la caída en el consumo.

En el cuarto lugar del ranking de las acciones más golpeadas se ubica Inversiones la Construcción, pues acumula un desplome de 41,4% en el año. En tanto, el ratio bolsa libro de ILC se ubica en 0,62x, lo que responde a la exposición de la compañía al complejo momento político tras el estallido social.

Las medidas de prevención que se han adoptado, como cuarentena y cierre de espacios públicos, también impactan a Mall Plaza.

Las acciones de la compañía acumulan una merma de 41% en lo que va del año, y sólo en la jornada de ayer, sufrieron una caída de 6%.

Sin embargo, a pesar del fuerte castigo, la relación bola libro cerró las operaciones de ayer en un ratio de 1,02x.

Respecto al incierto desarrollo del brote de coronavirus en Chile y en el mundo, los flujos de caja de las compañías capturan la atención del mercado.

En esa línea, Germán Guerrero no ve problemas para Parque Arauco e ILC, pero sí podrían existir dificultades para Latam.

“Parque Arauco no tiene problemas de caja, e incluso le ha ido bien, pero el mercado anticipa que podría ser fuertemente afectada en el corto plazo. Latam está muy complicada, al igual que todas la aerolíneas donde los gobiernos analizan cómo apoyar. En el caso de ILC, no tiene problemas de caja, pero sí el escenario es complejo para la Isapre”, agrega Guerrero.

¿Oportunidad?

Los niveles actuales sugieren que dichas acciones se encuentran a bajos precios, sin embargo, considerar los niveles como un atractivo punto de entrada depende de la tolerancia al riesgo de cada inversionista.

“Sí puede ser una oportunidad, pero dependerá del horizonte de inversión y el grado de aversión al riesgo. Si es conservador o necesita una ganancia de corto plazo, aléjese mejor, pues todos los días estamos recibiendo nuevas noticias y mientras esto no se normalice seguiremos observando alta volatilidad. En cambio, si es de los que cree que esto en 12 meses debiese estar normalizado, es un buen momento de comprar diversificadamente y cerrar los ojos olvidándose de que tiene acciones”, explica Solís.