¿Qué hay detrás del salto de CAP? mercado ve espacio para mayor caída de costos fijos

Los resultados financieros de CAP sorprendieron al mercado y se ubicaron sobre las expectativas. Si bien esa es una de las principales razones del alza que anotan la compañía en la Bolsa de Santiago, las perspectivas para el mercado del hierro sustentan una positiva visión en el largo plazo.

La compañía informó un EBITDA de US$212 millones y además de utilidades por US$59 millones, resultados mejores a los previstos por el mercado.

“Tenemos una visión positiva sobre los resultados informados por CAP correspondientes al segundo trimestre ya el EBITDA (...) superó en un 33% nuestra estimación de US$160 millones debido principalmente a una mayor contribución de su área minera (US$38 millones por sobre nuestra proyección; +23%) ante mejores volúmenes de venta (22% superior a lo esperado)”, escribió esta mañana Banchile Inversiones.

De esta forma, la corredora esperaba una reacción positiva del mercado frente a las acciones de CAP, que operan con alza de casi 6% y se ubican en $6.450. Esto, mientras el IPSA sube sólo 0,22%.

Efecto de retraso

Además de calificar los resultados de CAP como “estelares”, JP Morgan tiene una visión alcista para los precios del hierro ante la reactivación de China.

El banco de inversión actualizó su visión para la industria en América Latina, donde destacó que aún existe espacio para una mayor caída en los costos fijos de CAP, lo cual respondería a un “efecto desfase”.

Fijó un precio objetivo de $9.550 a doce meses tras la publicación de los resultados, desde los $7.700 estimados anteriormente.

“Resultados estelares del 2T20, la historia de recuperación continúa (...) Si bien los volúmenes parecen haberse recuperado, todavía vemos espacio para que los costos mejoren (efecto de retraso) en una mayor dilución de los costos fijos. Consideramos CAP como una alternativa de renta variable expuesta al mineral de hierro en América Latina. El precio resistente del mineral de hierro podría respaldar aún más el crecimiento de las ganancias”, escribió JP Morgan.

Respecto a la industria en la región, el banco de inversión explica que la limitada capacidad de una mayor oferte del hierro y la sostenida demanda de China son las principales razones que justifican su visión para 2020 y 2021.

“Nuestro escenario base considera un precio promedio para el mineral de hierro de US$ 100 / t para 2020 y 2021 ¿Qué hay detrás de esta visión alcista? Combinación de una sostenida demanda de acero por parte China, además de una limitada adición de oferta desde aquí (Vale ya tiene una tasa de ejecución elevada) Como tal, mejoramos nuestras cifras para los próximos trimestres: US$ 112 para el tercer trimestre, US$ 106 en el cuarto trimestre y un promedio de US$ 100 / t en 2021″, explicó JP Morgan.