10%: proceso partiría el jueves y Piñera dice que primeros pagos estarán el 17 de diciembre

El retiro del 10% ya fue despachado del Congreso, y ahora solo restan los últimos trámites para que todo empiece a operar. Este viernes el Presidente Sebastián Piñera promulgó la iniciativa, por lo que ahora falta que Contraloría tome razón y luego se publique en el Diario Oficial. Cuando ocurra todo eso, las AFP podrán empezar a recibir solicitudes.

Fuentes del gobierno, La Moneda y las AFP señalan que el cronograma hasta ahora contempla que el jueves se publique el proyecto en el Diario Oficial, por lo que desde ese día se empezarían a recibir solicitudes. ¿La razón? El circulante, billetes. La idea es no estresar los sistemas de pagos, y tal como advirtieron los reguladores en el Congreso, diciembre es el mes donde hay más transacciones y demandas por liquidez, ya que se pagan aguinaldos, bonos y todo lo que implican las transacciones por Navidad, por lo que al sumar el 10%, la situación será más desafiante.

Es por esta razón que el sistema, especialmente BancoEstado, se podría ver más estresado de lo normal, por lo que los reguladores y el gobierno están coordinando todo con la estatal de cara a esa fecha. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo esta semana que en el primer retiro del 10%, un cuarto de todos los fondos retirados, las personas luego los sacaron en efectivo, es decir, más de US$4.000 millones, lo que significa 250 millones de billetes.

Si bien las AFP tienen 10 días hábiles para hacer el primer pago, y otros 10 días hábiles para hacer el segundo -con excepción de los montos menores a UF35 que se desembolsan en una sola cuota- ayer el Presidente Piñera dijo que los primeros pagos iniciarán el 17 de diciembre, esto sería solo una semana después de que empiece a operar todo, y fue justamente el plazo que tardaron algunas AFP en el primer retiro para iniciar los pagos de forma adelantada.

“Quiero compartir el firme compromiso de nuestro gobierno de facilitar y agilizar la tramitación de este proyecto a través de un proceso expedito de promulgación, que lo estamos haciendo hoy (ayer), de toma de razón de la Contraloría y de publicación en el Diario Oficial. Con el propósito de permitir que los primeros retiros puedan iniciarse el jueves 17 de diciembre, una semana antes de Navidad. Y que el segundo retiro pueda efectuarse 10 días hábiles del primer retiro”, dijo Piñera.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, aclaró en Chilevisión que ese no es el plazo que estipula la ley. ¿Entonces, por qué el Presidente entrega esa fecha? “La verdad no lo sé, habría que preguntarle al Presidente la fecha que él dio. La ley es muy clara, si las solicitudes parten (por ejemplo) el día lunes 7, hay hasta 10 días hábiles para que las AFP puedan pagar. Si algunas pueden hacerlo anticipadamente, lo van a hacer, pero yo no puedo comprometer que el pago va a ser el 15, el 16, 17, o 19. Lo que sí está claro, es que nosotros vamos a cumplir que la fecha tope para aquellos que hagan la solicitud el lunes 7, es el día martes 22 de diciembre”, dijo.

Estas declaraciones ocurrieron en momentos en que las AFP pensaban que la iniciativa podría ser publicada en el Diario Oficial el lunes, sin embargo, eso cambió este viernes.

En todo caso, fuentes de las AFP señalan que si las solicitudes empiezan a ser recibidas el próximo jueves, también podrían empezar a adelantar algunos pagos desde el 17 de diciembre, pero no necesariamente todos.

De hecho, ahora el proceso de pagos debería ser más rápido, ya que según las instrucciones que entregó la Superintendencia de Pensiones a las AFP sobre todo el procedimiento para el retiro, el regulador permitió que ahora las administradoras no necesariamente tendrán que validar con el Registro Civil la vigencia de los carnet de identidad de cada persona, y las tarjetas con los bancos. Esto, considerando que las personas que ya hicieron el primer retiro, si usan los mismos datos, ya están validadas.

Justamente este es uno de los temas que toma más tiempo a las AFP en el proceso previo a depositar los recursos. Por otro lado, el regulador dijo que en las dos primeras semanas las solicitudes solo se harán de manera remota, es decir, por internet o call center. Y luego de eso comenzarán de forma presencial.