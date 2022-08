60 mil pares a la venta: así termina la historia de la millonaria estafa del ‘Bernie Madoff’ de las zapatillas deportivas

Se han puesto en oferta 48.339 pares de zapatillas Nike, 4.746 Yeezy y 4.626 Adidas.

En total, 59.780 pares de zapatillas cuidadosamente embaladas, todas ellas de un hombre que las autoridades han retratado como el Bernie Madoff de las zapatillas deportivas.

Casi un mes después de que fiscales federales acusaran a Michael Malekzadeh de orquestar un esquema Ponzi multimillonario que involucraba las codiciadas zapatillas deportivas, un síndico designado por la corte está buscando cómo deshacerse del tesoro que ocupa su almacén.

Entre los primeros en irse estuvieron unos 1.100 pares de la colección personal de Malekzadeh, tanto nuevos como usados, según documentos judiciales.

El objetivo ahora es vender la mayor cantidad posible de zapatillas, lo antes posible, para reembolsar a los miles de clientes que, según las autoridades, ordenaron zapatos que nunca recibieron. Los expertos advierten que incluso si se vendieran todas las zapatillas, lo recaudado no cubriría lo que se debe a las víctimas. De hecho, es posible que por meses, los clientes no recuperen su dinero, si es que alguna vez lo hacen.

“Les va a costar mucho trabajo”, dijo Yu-Ming Wu, fundador de Sneaker News.

Fiscales federales acusaron a Malekzadeh, de 39 años, de estafar a los clientes por más de US$70 millones y de falsificar solicitudes de préstamos por más de US$15 millones en financiamiento bancario. A principios de este mes, Malekzadeh se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude bancario y lavado de dinero. En mayo, disolvió Zadeh Kicks, que dirigía desde 2013.

Representantes de la empresa no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la venta. Casi todo el inventario dentro del almacén ya ha sido contabilizado, según muestran los documentos judiciales, mientras tanto, las discusiones preliminares con compradores potenciales o plataformas de reventa de consumidores ya empezaron. La fecha de la venta aún no está definida.

El síndico, David Stapleton, está tratando de descubrir cómo hará para deshacerse del inventario. Una opción es vender las zapatillas al por mayor. Otra es destinarlas a varias plataformas de reventa, según documentos judiciales. La venta inicial de la colección personal de Malekzadeh tendrá como objetivo “probar el mercado”.

La estafa parece hecha a la medida para estos excéntricos días de acciones y criptomonedas meme. Desde su almacén en Eugene, Oregón, Malekzadeh ofreció vender Air Jordans de edición limitada y otras marcas a precios que están por debajo del mercado antes de que los fabricantes los lanzaran. Los fiscales dicen que recibió pedidos, y recaudó dinero, por miles de zapatillas que no tenía ni podía conseguir, al menos a precios que tuvieran algún sentido económico.

Zadeh Kicks se embolsó US$70 millones con la preventa de un solo modelo de Air Jordans, el 11 Cool Grey, indicaron los fiscales. La cantidad total de dinero adeudado de todas las preventas aún no se ha determinado.

Su almacén se encuentra ahora custodiado por un oficial de seguridad. Los expertos dicen que el botín, todavía en caja y etiquetado, podría tener un valor de entre US$12 millones y US$20 millones, en el mejor de los casos.

Jared Goldstein, autor de Sneakerlaw, un libro sobre la industria de las zapatillas deportivas, dijo que algunos de estos pares podrían valer miles en el mercado de reventa, pero calculó que la mayoría tendrá un valor promedio de entre US$200 y US$300. La verdadera prueba para el receptor será qué tan bien se logre poner precio a estas zapatillas en el mercado si se venden a granel, dijo Goldstein, argumentando que incluso a un precio de US$20 por par, la suma de los 60.000 podría sumar millones de dólares.

“Estoy seguro de que las personas que manejan la venta no son tan inteligentes cuando se trata de zapatillas deportivas”, dijo Goldstein.

Los documentos judiciales enumeran más de 15.000 acreedores en 197 páginas, que van desde individuos hasta firmas financieras, incluidas PayPal Holdings Inc., American Express Co. y Chase Bank. No está claro si las instituciones financieras involucradas recibirán su dinero primero.

El desafío está en asegurarse de que todos los zapatos sean auténticos. Otro son los caprichos del mercado de reventa de zapatillas, que explotó durante la pandemia junto con las criptomonedas y los “stonks”. Al igual que el mercado de valores, los precios de las zapatillas se han desplomado este año.

“El mercado tiene una tendencia a la baja en todos los ámbitos”, dijo Matt Halhill, fundador de Nice Kicks, un blog de zapatillas deportivas. “No habrá forma de que logren reparar los daños a las víctimas”.