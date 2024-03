La acción de CAP extiende su tendencia al alza que comenzó este lunes, pero que se aceleró este miércoles cuando se conoció que la firma puso fin de manera indefinida a las operaciones de la Siderúrgica Huachipato. La empresa tomó la decisión tras estimar que la recomendación de establecer medidas contra las importaciones de productos de acero chino, entregada por la Comisión Antidistorsiones al Presidente Gabriel Boric, fue considerada como insuficiente, ya que desde el sector privado se esperaba una propuesta de una sobretasa arancelaria de 25% en promedio frente al 15% que estableció la instancia.

La noticia encendió las alertas producto de los más de 22 mil puestos de trabajo directos e indirectos que genera dicha operación y por ser una empresa que cumple el rol de abastecer parte de los insumos para la minería, entre otras funciones. Sin embargo, para el mundo bursátil, la noticia fue positiva.

Acción de CAP extiende su alza tras el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato e IPSA marca nuevo máximo histórico. En la foto: instalaciones de la Siderúrgica Huachipato

En la primera parte del día, la acción de CAP sube un 3,04% y llega a un valor de $7.180 la unidad, su mayor nivel desde inicios de año. De seguir así, la cotización bursátil de la empresa anotaría su cuarta jornada consecutiva con ganancias, donde acumula una ganancia de 11,63%. El grueso del avance se da en las últimas dos jornadas, donde la acción gana un 9,67%.

Mientras que, Invercap también registra ganancias. La sociedad controladora de CAP sube 7,39%.

El respaldo del mercado accionario a la decisión se da en el contexto de que, las operaciones de la Siderúrgica Huachipato le significaba un fuerte impacto negativo a las ganancias del Grupo CAP. Según detalló la firma, tras el anuncio, el proceso de cierre tendría un costo en caja de US$ 100 millones en los próximos 12 meses. A lo anterior se suma un efecto contable de entre US$ 270 millones a US$ 330 millones debido a un castigo por deterioro de los activos siderúrgicos de la Siderúrgica Huachipato.

“En total el efecto podría valorizarse en alrededor de US$ 400 millones. Sin embargo, la pérdida por deterioro por alrededor de US$ 300 millones tiene un beneficio tributario, al afectar la utilidad del grupo CAP”, contextualizan desde Renta4.

Las acciones de CAP suben en medio del buen desempeño de la Bolsa de Comercio de Santiago. La plaza bursátil local se contagia del buen ánimo de los mercados tras la últimas señales de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el futuro de la tasa de interés en la superpotencia.

Según resalta Reuters, el miércoles, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en Estados Unidos entre el 5,25% y el 5,5%, tal y como se esperaba, y elevó las previsiones de inflación. Sin embargo, la proyección media de los dirigentes monetarios de tres recortes de tipos de 25 puntos básicos este año se mantuvo sin cambios respecto a la reunión de diciembre.

“Las proyecciones sugieren que esperan relajar la política monetaria incluso si la inflación subyacente (interanual) es más alta”, dijo Steve Englander, estratega de Standard Chartered, a la agencia de noticias.

Ante este contexto, el IPSA, el principal indicador bursátil de Chile, sube 0,34% a 6.523,36 puntos, su mayor valor desde que se tiene registro. De seguir así, anotaría una tendencia al alza, ya que la jornada pasada también cerró al alza (+1,31%).