Acciones de SQM repuntan tras brusca caída del viernes y el IPSA opera con ganancias

Las acciones de SQM comienzan la semana con ganancias, tras el derrumbe que vivieron el viernes pasado luego del anuncio de la estrategia del litio del gobierno de Gabriel Boric. El IPSA repunta a esta hora.

Los papeles de la minera no metálica cerraron el viernes con una baja de casi 15%, siendo su mayor retroceso diario en más de 3 años. Además, la empresa perdió unos US$3.000 millones en capitalización bursátil. El año pasado, ganó casi US$ 4 mil millones, y le dejó al Fisco US$ 5 mil millones, más de lo que aportó Codelco. La minera tiene un contrato que expira en 2030 y el gobierno ha dicho que pretende respetarlo. Pero forzará una negociación.

Hoy las acciones de la minera no metálica avanzan un 4,57%, y es su mayor subida desde el 21 de marzo pasado.

“Asimismo, hoy suben las acciones de Oro Blanco en un 7,17% (sociedad de inversiones ligada a SQM), además de Vapores, Quiñenco y otras, debido a que el viernes la caída de SQM arrastró a otras acciones que eventualmente estaban de garantía para financiar operaciones simultáneas sobre SQM. Es decir, la caída de SQM obligaba a vender otras acciones para financiar la pérdida en este tipo de operaciones bursátiles”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El IPSA por su parte sube un 1,08%, tras anotar el viernes pasado su mayor baja diaria en 7 meses.

Los mercados internacionales operan mayoritariamente al alza, en una semana que estará marcada por la entrega de resultados corporativos de grandes empresas. Este martes es el turno de Mc Donald´s, Alphabet y Microsoft, mientras que el jueves se conocerá el resultado trimestral de Amazon y Mastercard.

En este escenario, Wall Street está con leves ganancias a esta hora.