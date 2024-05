Aduanas y gremios llaman a comprar en el comercio formal para el Día de la Madre

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

Aduanas y gremios llaman a comprar en el comercio formal para el Día de la Madre

No financiar el comercio ilegal, cuidar la salud, asegurar la garantía de los productos, poder exigir derechos como consumidores y también su procedencia fueron parte de los argumentos que presentó el sector del comercio para que las personas no compren de forma en lugares no establecidos.