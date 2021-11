Agricultores del Río Aconcagua denuncian a minera Anglo American por no informar uso de caudal

El martes 9 de noviembre, los agricultores de las provincias de Los Andes y San Felipe -con derechos de aprovechamiento de aguas sobre el Río Aconcagua- presentaron una denuncia al director regional de la Dirección General de Aguas (DGA), Héctor Neira, en contra de la minera Anglo American, por no informar si están cumpliendo, o no, con las medidas dispuestas por el organismo para asegurar el consumo humano en el Gran Valparaíso y litoral norte de la V Región.

El 8 de octubre, la DGA emitió una resolución que restringe la cantidad de horas en que los usuarios de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río -en este caso los regantes, la empresa y la división Andina de Codelco- pueden disponer de agua, para así favorecer el llenado del embalse Los Aromos y garantizar el consumo humano en el Gran Valparaíso y litoral norte de la región.

En ella, ordena específicamente disminuir la captación del recurso durante la semana, “el cierre total” de las compuertas que dan hacia los afluentes -entre las 7:00 del sábado y las 19:00 del domingo-, e informar a la DGA, en un plazo de cinco días hábiles, “las curvas de descarga de los canales sometidos a su jurisdicción”.

Pero según expone la denuncia, la disposición de la DGA “aplica a todos los usuarios de la cuenca” y Anglo American, como titular de derechos de aprovechamiento en el estero Riecillos, es “el único usuario que no se somete a turno, incumpliendo la medida”.

Javier Crasemann, presidente de la Primera Sección del río, explica en el recurso que escribió a la fiscal de la empresa, Alicia Undurraga, “solicitando acceso a la información en línea de sus extracciones”, no obstante, “a la fecha Anglo American no ha respondido y no ha informado los caudales que está extrayendo para asegurar el cumplimiento de la medida impuesta”.

Sin esa información, agrega Crasemann, no pueden cumplir con la obligación de informar a la DGA respecto del cumplimiento de la medida y agrega que “la acción indolente e ilegal de Anglo American implica que los caudales de la cuenca disminuyan y que otros usuarios (en su mayoría pequeños agricultores) deban suplir la falta de agua que se produce”.

Según la DGA, la denuncia por incumplimiento de la Resolución Exenta N° 1929, “fue enviada al correo del Director Regional de Valparaíso. Será ingresada a la Oficina de Partes y posteriormente se analizará el mérito de la denuncia”.

En respuesta, Anglo American aseguró “que nos hemos acogido a las restricciones en el uso de agua que nos son vinculantes, y estamos llevando adelante conversaciones y otras iniciativas de colaboración para contribuir de manera proactiva a enfrentar la sequía que nos afecta hace ya más de una década”.

Asimismo, la cuprífera manifestó su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes aportando la información que nos sea solicitada. De hecho toda la información y antecedentes, que al día de hoy ha sido requerida por ellas, ha sido oportunamente provista por Anglo American”.