Andrés Trivelli de LarrainVial por caso de lavado de activos: “Los doctores tenían conocimiento de todo lo que ocurrió”

Para el 26 de diciembre está fijada la audiencia donde se formalizará a LarrainVial y dos de sus ejecutivos del área de cumplimiento, por el delito de “lavado de activos por negligencia inexcusable”, a solicitud de la Fiscalía Local Santiago Centro.

El querellante en la causa es la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella, hoy representada por el exfiscal Carlos Gajardo, quien acusa que todo comenzó en 2013, cuando Sierra Bella adquirió una serie de inmuebles a la Corporación Unión Evangelista, en un precio de 118 mil UF (unos $ 4.130 millones actuales).

La compra debía ser pagada en varias partes y la última cuota, por 63.332 UF, se depositaría en 2018. La empresa emitió un vale vista por $ 1.710 millones para cancelar el saldo. Pero según acusó Sierra Bella más tarde, su abogado, Isaías Gómez, junto a otra persona, José Miguel Patuelli, “tramaron un ardid para hacerse del vale vista endosable” por esa suma.

En poder del vale vista, Gómez, y Patuelli tomaron contacto con LarrainVial Corredora de Bolsa, donde abrieron una cuenta, lo que hoy los tiene en tribunales. Pero según Andrés Trivelli, gerente General LarrainVial Corredora de Bolsa, “nosotros tenemos la misión de verificar que los fondos sean de un origen lícito, y en este caso eso se cumplió”.

¿Nunca les llamó la atención que alguien que es dueño de una sanguchería (según declaró Patuelli) tuviera $1.700 millones?

Al mirar el expediente, está claro que lo que hicieron fue entregar antecedentes explícitos de la procedencia del dinero y, a raíz de eso, nuestra área de cumplimiento aceptó la apertura de cuentas, porque está debidamente justificado el origen de los fondos, que era lícito, que provenía de una entidad que podía tener esa cantidad de dinero (la Clínica Sierra Bella), tenía un vale vista válidamente emitido, firmado, y que fue pagado por el banco sin un problema a nombre de estas personas que vinieron a abrir la cuenta.

¿Se podía ir más allá de lo que dice la norma para analizar lo que ocurría en este caso?

Este es un grupo de gente que otorgó un poder a una persona para operar a nombre de ellos, le entregaron el dinero y se acercaron a nosotros. Por normativa, tenemos que verificar que el origen de los fondos sea lícito y que cuadre, la historia que ellos contaron cuadra, porque es verdad que es un clínica que tiene mucha plata, pero ellos agarraron esta plata y la querían ocupar para una transacción importante, y eso fue entregado debidamente a estas personas, pero no cumplieron el mandato que tenían. ¿Puedo ir más allá? Lo que importa es que LarrainVial cumplió con los requerimientos y el procedimiento que establecen los requisitos para entender el origen de los fondos. Quiero recalcar, en este caso los fondos no han sido cuestionados por nadie, ni por las víctimas, ni por quienes cometieron el delito, que están confesos, ese es el mandato que tiene el área de lavado de activos, no es otro. Nosotros tenemos la misión de verificar que los fondos sean de un origen lícito, y en este caso eso se cumplió.

¿Están dispuestos a compensar económicamente a Sierra Bella?

Nosotros vamos a ir hasta las últimas (instancias) que se puedan legalmente, porque consideramos que estamos siendo llevados mañosamente a un procedimiento en el cual no tenemos ninguna razón para estar.

¿Qué implica eso?

Aquí Sierra Bella, la clínica, ha tenido tres abogados, este es el tercero que lo representa, el exfiscal Gajardo. Y hoy a nosotros nos llama poderosamente la atención que un fiscal nos ha formalizado, porque en primer lugar hay dos autores confesos de un ilícito. En segundo lugar, todo lo que ellos hicieron con LarrainVial fue lícito, trajeron dinero debidamente acreditado, con poderes debidamente establecidos, con vale vista debidamente establecido. Y finalmente, hay un documento que establece claramente que los doctores (la sociedad de médicos Clínica Sierra Bella) tenían conocimiento de todo lo que ocurrió, ellos llegaron a un acuerdo con quienes cometieron el ilícito a seis meses de ocurridos los hechos, y a pesar de eso han insistido en involucrar a LarrainVial, injustamente, para que respondamos económicamente por la estafa que cometió su abogado. Ellos están buscando, mañosamente, torcer los hechos para que nosotros paguemos por un perjuicio económico que no hemos causado.

El abogado Carlos Gajardo, en entrevista con el DF, dice que arriesgan incluso su disolución. ¿Es excesivo?

Este es un caso que está mañosamente torcido para tratar que respondamos económicamente por algo donde no tenemos ninguna responsabilidad.

¿En la corredora van a provisionar recursos por este caso?

Estamos plenamente confinados en que somos inocentes y hemos sido arrastrados a un caso que está siendo manejado para lograr un beneficio económico, lo que vamos a hacer es ir a todas las instancias legales que nos permita el sistema judicial, en el cual tenemos toda la fe, y que nos permita defendernos como corresponde.

¿En el área de cumplimiento siguen trabajando las mismas personas, han habido cambios después de esto?

Todos los ejecutivos de cumplimiento siguen, tenemos plena confianza en ellos, hicieron su trabajo y lo hicieron bien. En la carpeta investigativa está acreditado por nosotros, hay informes de peritos, de la Bridec, y toda la información confirma que hicimos todas las diligencias que se debían.

¿Van a hacer algo contra estas personas una vez terminada esta arista penal?

No descartamos ninguna de las herramientas que nos permite el marco jurídico chileno, confiamos en ese marco, creemos que perseverará la verdad, y por lo tanto usaremos todo lo que sea necesario para mantener nuestra honra y reputación.

¿Los clientes los han llamado preguntando por el caso?

La gran mayoría de nuestros clientes que han llamado ha sido para dar su apoyo, para entender que es un caso que está mañosamente utilizado por algunas partes, y que por esa vía esta tratando de que lleguemos a un acuerdo económico.