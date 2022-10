Apple decepciona tras los escasos ingresos por el iPhone

hace 51 minutos

El iPhone, el dispositivo estrella de Apple, generó unos US$ 42.600 millones en el cuarto trimestre fiscal, según informó la compañía el jueves. Los analistas habían estimado unos US$ 42.700 millones. Los servicios -un área de crecimiento clave en los últimos años- aportaron US$ 19.200 millones. Esta cifra está muy por debajo de las previsiones de casi US$ 20.000 millones.