Asociación de Marcas del Retail reclaman por cobros “injustos” y “arbitrarios” de los Malls durante fines de semana

La cuarentena obligatoria decretada para este fin de semana, así como los retrocesos de fase en distintas comunas del país, tienen a los locatarios de los malls en serias dificultades.

La caída en las ventas por no atender sábado y domingos ya se estima que bordearía el 30%, pero además existen fuertes reparos frente al hecho de que los principales centros comerciales del país les estarían cobrando arriendos “injustos” y “arbitrarios” en medio de este contexto de restricciones de movilidad.

Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, gremio que agrupa a los locatarios de centros comerciales, sostuvo que “hemos tomado contacto con los operadores de centros comerciales para manifestarles nuestra disconformidad con estos cobros, pues nos parece una disposición injusta, arbitraria y que profundiza el desbalance en la relación comercial entre ellos y nuestros asociados. No se debería cobrar en los días en que, por disposición de la autoridad, el mall no puede abrir sus puertas. Es de sentido común”.

Según Valverde, los centros comerciales no habían cobrado los días cerrados hasta noviembre, pero durante diciembre luego de que varias comunas entraran en fase de transición, la mayoría optó por retomar los cobros a pesar de que los fines de semana se mantuvieran cerrados.

“Afortunadamente, algunos han reaccionado ante nuestra insistencia por solucionar este punto. Cencosud por ejemplo, estableció una norma de carácter general, consistente en un descuento de 20% en el Valor Mínimo Mensual (VMM) del contrato y la no facturación del VMM los días en los cuales el shopping se encuentre cerrado por decisión de la autoridad. En regiones, Mall Valle Curicó desde el inicio de la pandemia el año pasado flexibilizó sus condiciones y no ha cobrado. Son luces en el camino en pro de un nuevo trato entre operadores y arrendatarios. Esperamos que los demás actores de la industria también adopten estas medidas lo más pronto posible”, dijo.

Por otro lado, Valverde reclamó que “no existe un balance en la relación con los centros comerciales, donde ellos entreguen un marco de acción en el cual nuestros asociados puedan planificar seriamente en este escenario de incertidumbre. Eso es algo que esperamos poder solucionar con los malls: esa situación dispareja, donde no es una relación de sociedad, y tú no recibes información hasta que ellos decidan dártela. Esto genera una angustia e incertidumbre que no es positiva para la industria”.

Fuerte caída en ventas

La ejecutiva advirtió el fuerte impacto que significará para sus asociados la no apertura de tiendas este fin de semana.

“Si ya era complejo el escenario en fase 2 con los cierres de malls y centros comerciales durante los fines de semana, con las nuevas cuarentenas decretadas en diversas comunas y prácticamente en toda la Región Metropolitana será aún más difícil. Sólo para tener un parámetro, por los cierres en fines de semana, según las estimaciones de nuestros asociados, se pierde entre un 20% a 30% de la venta total de una semana. En el caso del rubro gastronómico la pérdida de venta por el fin de semana cerrado se estima en promedio de 40% de lo que se estaba vendiendo en fase 3, que ya estaba reducido de tiempos normales en un 25% en promedio”, afirmó.

La asociación ha sostenido reuniones con el Ministerio de Economía para que los trabajadores que han estado expuestos durante toda la pandemia atendiendo de forma presencial, puedan tener priorización del proceso de vacunación del país, después de la inoculación de la población de mayor riesgo, pero reconocen que la resolución recae en las decisiones que tome Salud.

“Por nuestra parte nos ponemos a disposición de la autoridad para participar en todas las instancias en que ellos estimen pertinentes, para acercar las inquietudes de nuestro sector con una representación más clara y que nos permita avanzar juntos en la búsqueda de las mejores soluciones para afrontar esta pandemia”, sostuvo.