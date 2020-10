Baja en Índice mundial de Pensiones: Chile cayó tres puestos en ranking elaborado por Mercer

Una baja de tres puestos en el ranking fue lo que registró el sistema de pensiones de Chile en la decimosegunda versión del Índice Mundial de Pensiones de Melbourne Mercer 2020 que se dio a conocer hoy: el país retrocedió desde el lugar número diez (de 39 países a nivel mundial), al puesto número trece de los mejores sistemas previsionales. Eso sí, Chile mantiene el podio en comparación a los países de Latinoamérica.

Lo anterior, porque el puntaje en el índice disminuyó desde el 68,7 que registró en 2019, a 67 puntos, marcando la menor nota que ha obtenido Chile desde 2016. Esto ocurrió “principalmente debido a las reducciones en las tasas de reemplazo netas publicadas por la Ocde y una disminución en el crecimiento económico real para 2020”, dice el informe elaborado por Mercer y el CFA Institute.

Pero no solo influyó eso, ya que si bien Suiza y Alemania lograron superar a Chile en el ranking, en esta edición además se incorporó por primera vez la medición de Israel, que también se posicionó por sobre el país.

El informe detalla que Chile subiría su puntaje en el índice si es que hace algunos cambios, entre ellos, aumentar el nivel mínimo de apoyo a los jubilados más pobres, y subir la edad de retiro para mujeres.

El CEO de Mercer Chile, Daniel Nadborny, comenta que para hacer la medición de este año, no está incorporado por completo el efecto de la pandemia, cuestión que podría hacer retroceder el puntaje de todos los sistemas a nivel global; y tampoco alcanzó a entrar en la medición el retiro del 10% de las fondos de los trabajadores.

En todo caso, explica que para el próximo informe el retiro del 10% “sí, va a afectar. El análisis de la cantidad de activos contra el PIB, que es lo que queda afectado con el retiro, pasó del 96% el año pasado al 95%. Es decir, no ha habido un efecto, pero claramente no olvidemos que el retiro del 10%, que casi todos lo hicieron, fue un impacto cercano al 5% del PIB. Entonces, eso definitivamente el año que viene se va a ver afectado. Pero va a ser una dinámica interesante, porque como va a haber una caída del PIB durante este año, entonces hay que ver cómo juega ahí la matemática”.

Otro ítem que se va a ver afectado en el índice de Chile por este motivo, sería el de la tasa de reemplazo. “Sin ninguna duda que la tasa de reemplazo se va a ver afectada. Y si se fuera por un segundo retiro, eso empeoraría, claramente. Otro 10% sí tendría un impacto muy grande en el largo plazo”, dice Nadborny.

De todas maneras, el ejecutivo señala que una reforma de pensiones podría hacer que Chile mejore su puntaje, “porque eso va a mejorar especialmente la cobertura en los niveles más desprotegidos (dependiendo de cómo quede la reforma). Eso, definitivamente, en el momento que se apruebe, va a significar una mejora, porque es una deuda que tiene el sistema”.

Análisis por ítem

El informe de Mercer mide tres pilares: en integridad, el país subió su puntaje de 79,2 a 79,6. En sostenibilidad bajó 1,7 puntos, llegando a 70 puntos. Mientras, adecuación continúa siendo el ítem más débil y donde se ve el principal descenso, llegando a 56,6 de los 59,4 alcanzados el año anterior.

“La principal caída de Chile se observa en el pilar de adecuación, que se explica por la baja en las tasas de reemplazo del informe Pensions at a Glance de la OCDE, donde en 2019 eran de 47,0%, 38,2% y 38,6% para aquellos con ingresos de 0,5, 1,0 y 1,5 veces el salario promedio, y hoy son de 43,6%, 35,9% y 36,4%, respectivamente”, detalla Nadborny.

También explica que “las tasas de reemplazo se dan porque los salarios reales no están creciendo lo suficiente. Entonces, en definitiva, los sistemas están sufriendo, y las tasas de reemplazo para los niveles más bajos son cada vez peores”.

Los que lideran

A nivel latinoamericano, a Chile le sigue Colombia con una nota promedio de 58,5 y más atrás Perú con un 57,2. Pero a nivel mundial, Holanda se ha mantenido por más de diez informes entre el primer y el segundo lugar, y esta vez no fue la excepción, pues consiguió el liderazgo a nivel mundial con el mayor valor promedio del índice (82,6). En el segundo puesto se ubicó Dinamarca (81,4). De este modo, fueron los únicos dos países que entraron al grupo “A” del estudio, el cual es definido como un sistema de jubilación con ingresos de primera clase y robusto, que ofrece buenos beneficios, es sostenible, y tiene un alto nivel de integridad.

En tanto, en tercer lugar se ubicó Israel (74,7), y en la cuarta posición Australia (74,2). Ambos están en el grupo “B”, además de Chile, donde califican los sistemas de pensiones de estructura sólida, con muchos elementos positivos, pero tienen áreas que necesitan mejoras, según el informe. En esta categoría también está Suiza, Suecia, Finlandia, Singapur, Noruega, Canadá Nueva Zelandia, Irlanda y Alemania.

Por otro lado, Tailandia obtuvo el valor más bajo del índice (40,8), luego Argentina (42,5), Turquía (42,7), y Filipinas (43).

Efecto pandemia

Si bien el informe solo alcanzó a incorporar una parte de la pandemia en la medición, es probable que en la próxima edición todos los países se vean afectados.

Nadborny cuenta que el Covid-19 va a tener un impacto de corto plazo y otro de largo plazo. “Obviamente al impactar en la economía en su conjunto, y en el mundo del trabajo en particular, no solo en el desempleo, sino también en la forma de empleo, esto va a acelerar que cada vez va a haber más personas trabajando como freelance, o no asociados a una empresa (...) y esa persona ¿cómo va a cotizar, qué ahorros va a tener? Ahí hay todo un mundo que es desconocido, pero está claro que viene”.