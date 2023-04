BCI: la acción del banco “está muy baja” y existe “poca liquidez en el mercado chileno”

Ganancias por $821 mil millones registró BCI en 2022, el segundo mayor banco medido por ganancias en el país, cifra que el presidente de la entidad calificó de “históricas” en la junta de accionistas de este martes. Sin embargo, también salió al paso respecto de la acción de la entidad, que en el año cae 0,2%.

Durante la junta un accionista preguntó por qué el papel de BCI, que hoy está en $22.800, no ha logrado recuperar los $40.000 que alcanzó en 2019, a lo que Luis Enrique Yarur, presidente del banco respondió aludiendo a que “la valorización de la acción del banco no es ajena a lo que ocurre con el mercado y con la bolsa, por lo tanto no podemos pretender tener un desempeño demasiado notable de nuestras acciones si el desempeño de la bolsa no es fuerte”.

Como segundo punto, dijo que “estamos en un proceso de inversiones muy amplio, y probablemente los resultados de esa inversión no se reflejan todavía en los estados de resultados, creemos que eso va a ocurrir en los próximos años, por lo cual esperamos que la valorización de la acción reconozca esos mayores ingresos y mayores resultados”.

Además planteo que “no puedo hacer una proyección del valor de la acción, porque no lo sé ni lo sabe nadie”.

Ante la insistencia del accionista, Eugenio von Chrismar, gerente general de BCI, planteó que “los accionistas tenemos que sentirnos muy contentos, hemos hecho emisiones liberadas de pago, en los últimos cinco años le hemos asignado 40% más de acciones. El banco, en cinco años, ha aumentado su capital en 40%, es un banco sólido, hemos tenido utilidades en 2022 de US$1.000 millones, es una cifra impresionante, hemos constituido provisiones adicionales por casi US$450 millones, y estamos haciendo inversiones muy estratégicas que el mercado”

“Hay muchos bancos de inversión que tienen a la acción del banco mucho más arriba de lo que está hoy, por sobre los $31.000 y uno la tiene en $35.000. Hoy hay muy poca liquidez en el mercado chileno, lamentablemente, y eso no sólo lo ha visto en BCI, sino que en otras empresas locales”, dijo el gerente general.

Y adicionalmente planteó que “también pensamos que la acción está muy baja; pero el mercado lo dirá, el banco sigue ganando mucha plata, está super capitalizado, en los últimos cinco años hemos invertido más de US$500 millones en tecnología”.

Durante su presentación en la junta, Yarur sostuvo que en los 85 años de BCI, “ha sabido siempre vivir cambios políticos, económicos y sociales importantes manteniendo siempre la firme convicción de que nuestro desempeño tiene un impacto significativo en las comunidades en que nos desenvolvemos, que nuestra responsabilidad no es sólo crear valor económico, sino que también contribuir a la construcción de sociedades más justas y desarrolladas”.

“Hoy los chilenos tenemos la enorme oportunidad de construir un país mejor, con mayor cohesión social, haciéndonos cargo de los temas que más preocupan a la sociedad, como son el cuidado del medio ambiente, la inclusión, el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Para lograrlo es clave la colaboración entre el Estado, la sociedad civil, la academia y los empresarios de todos los tamaños, debemos abordar esto con prontitud porque lograr acuerdos amplios es muy importante para que el país crezca de manera sostenida”, dijo Yarur.

Respecto del desempeño del banco, el presidente de la entidad subrayó que BCI es el mayor banco del país medido por activos, pasivos y patrimonio, y el noveno mayor de Latinoamérica con activos por US$91 mil millones.

Respecto de las operaciones en EEUU, en particular del City National Bank, Yarur recalcó que los depósitos han crecido en US$150 millones “desde el 8 de marzo, lo que refleja la confianza de nuestros clientes, solidez y liquidez de dicho banco”, esto en alusión a lo que ha ocurrido a inicios de mes con los bancos en EEUU.

“Presenta un solido balance, con amplia liquidez y muy bien capitalizado, contando con índices de solvencia significativamente superiores a los requisitos del regulador en EEUU. Además, la calidad de los activos de CNB se encuentran entre las mejores del país con excelente comportamiento de nuestros clientes, dado los bancos niveles de incumplimiento muy por debajo del promedio”, dijo Yarur.

Además, comentó que el julio pasado comenzó a operar BCI Perú, filial enfocada en clientes corporativos, donde esperan lograr colocaciones por US$1.000 millones en 2023 y alcanzar US$3.000 millones en tres años.

Por último, el presidente de BCI sostuvo que “las filiales internacionales aportaron el 31,2% del resultado” de de $821 mil millones).