Betterfly: Cómo se conectaron los puntos para su creación

“No hay un momento exacto en que uno pueda decir que nació la idea”, dice Eduardo Della Maggiora (41), el CEO y cofundador de Betterfly, una de las tres startups chilenas que se han transformado en “unicornios” (empresas valorizadas en más de US$1.000 millones). La historia comienza con la muerte de su padre, cuando tenía 16 años. Luego estudió en la universidad y entró a JP Morgan, donde estuvo 10 años. En ese momento su madre atravesó por una grave enfermedad. Y con esos dos episodios, decidió dar un giro a su vida profesional. “Pero esa parte la he contado bastante”, dice. Vamos a cómo surgió la idea de esta insurtech (empresa de tecnología para la industria de seguros). “Me empecé a hacer la clásica pregunta de qué quería hacer con mi vida. En 2010 leí el libro que me cambió”. Se trata de “Start something that matters” (“Comienza con algo que importe”) de Blake Mycoskie, el CEO de TOMS Shoes, una empresa norteamericana que vende alpargatas y tiene un modelo denominado “Uno por uno”. Por cada par de calzado vendido, regalan otro a niños que viven en la pobreza.

Estaba en la Gran Manzana y, a fines de 2014, de un momento a otro decidió renunciar a JP Morgan. Se fue a África por seis meses. Fue recién cuando comenzó realmente a experimentar lo que era el emprendimiento. Primero armó una fundación que duró poco. Luego creó un crowdfunding cuyo modelo consistía en invitar a 30 personas que aportaran US$3 diarios por 30 días para construir un colegio para educar a mil niños. “La campaña fue muy exitosa, pero el proyecto también quebró. Luego creé una plataforma para preservar áreas verdes y tampoco despegó”.

Volvió a Chile y, junto a unos excolegas de JP Morgan, creó Tyndall Group, una boutique financiera que aún existe. “Si bien era mi propia empresa, sentía que estaba haciendo lo mismo que en JP Morgan”, dice Della Maggiora. Paralelamente comenzó otra de sus pasiones: el triatlón.

En 2017 se casó y se fue a hacer un MBA en Estados Unidos. La elección fue en Boulder (Estado de Colorado), ciudad que tiene dos particularidades: es un conocido centro de innovación social y uno de los lugares clave para los amantes del triatlón. “Vivíamos en un departamento de unos 50 metros cuadrados donde pegaba en la pared todas las ideas que se me ocurrían”.

A finales de 2017 y luego de haber participado en el Ironman en Hawaii, Eduardo della Maggiora y su esposa, Paloma Fernández, tomaron un vuelo para pasar las fiestas de fin de año en Chile. “En la mitad de la noche surgió una idea: ‘calorías por calorías’”. Ya en Chile, y mientras pedaleaba en la subida a Farellones, Eduardo se detuvo de golpe y se preguntó: “¿Qué pasaría si convertimos las calorías que quemamos haciendo deporte en calorías de comida para personas que necesitan alimentarse?”.

El piloto

“Durante los siguientes días agarré todo lo que había aprendido en África. Necesitábamos 30 días para juntar 30 millones de calorías para alimentar a 400 niños en Haití. La clave era tener un mensaje simple. Deporte por plata… calorías por calorías”, recuerda.

Llamó a unos amigos que eran dueños del Grupo Sud, un holding de empresas dedicadas a la comunicación y el marketing, y les contó su idea y le ayudaron a hacer una página web para que cualquier persona pudiese registrar sus calorías. Él armaba el modelo y su esposa se encargaba de las redes sociales. Lanzaron el piloto en marzo de 2018 “y la cuestión explotó”, recuerda. Della Maggiora llamó a su hermano Cristóbal, quien trabajaba en JP Morgan y andaba de vacaciones. “Prepárate porque a la vuelta tenemos que conversar”, le dijo. Ambos fundaron Burn to Give.

Entremedio, Della Maggiora volvió a Boulder con el objetivo de entrenar para la segunda temporada del Ironman. Lograron levantar su primera ronda de inversión de US$2 millones de la mano de Alaya Capital, un venture capital liderado por empresarios sudamericanos. Della Maggiora logró bajar su récord de 9 horas en el Ironman de Hawaii. “Fue una locura. Quedaba muy poco para la competencia y seguíamos peleando con Apple para que publicaran la app, lo que conseguimos a los dos días del Ironman” Della Maggiora regresó a Chile.

“Yo sabía que el modelo de negocios inicial no iba a funcionar, pero no se lo decía mucho a los inversionistas. Pero sí estaba convencido de esa pasión que tenían nuestros usuarios de ayudar a otros y a sí mismos. Sin embargo, había que embotellarlo y transformarlo en un modelo que fuera sustentable y escalable. Lo que le prometí a los fondos era que en los próximos dos años me iba a enfocar de pies a cabeza a descubrir el modelo”.

En febrero de 2020 viajó a Silicon Valley para reunirse con varios fondos y de ahí tomó un vuelo a la otra costa del país del norte para reclutar en Nueva York a la persona que lideraría el equipo tecnológico. Volvió a Chile y comenzó la pandemia. “Al principio me preocupé por toda la gente que ya habíamos contratado, pero llegó un viento de cola para nuestro modelo”. La ronda Serie A la hicieron en dos partes. En la primera consiguieron cerca de US$6 millones y la segunda se concretó el 30 de diciembre de 2020, alcanzó US$20 millones y fue liderada por QED Investors, un venture capital estadounidense especializado en fintech. El 19 de noviembre de 2020 la empresa cambió de nombre de Burn to Give a Betterfly.

El modelo de esta startup se basa en una plataforma online de beneficios para trabajadores de empresas que recompensa sus hábitos saludables con un seguro de vida. Todo, mediante una membresía por colaborador cercana a los $3.000 (pagada por su empleador). “Las personas mejoran sus hábitos de salud, consiguen protección financiera y colaboran con causas sociales”, es la base del propósito de esta startup. El resto de la historia es bastante conocida. A mediados de 2021 levantaron su Serie B por US$60 millones y a principios del 2022, la Serie C, donde recaudaron US$125 millones, transformándose en un unicornio... “Un unicornio social”, aclara Della Maggiora.

Betterfly opera hoy en Chile, México y Brasil. Acaba de anunciar su desembarco en Europa y prontamente estará funcionando también en Colombia y Perú. Aunque los hermanos Della Maggiora ya miran Estados Unidos. De hecho, Eduardo y Paloma viven con sus dos hijos en Miami desde marzo de 2022.