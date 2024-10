Brasileña Vinci y Compass Chile completan su proceso de fusión

La brasileña Vinci y Compass Group Chile informaron a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que este martes finalizaron su proceso de fusión que habían anunciado en marzo de este año.

“Comunicamos a esa comisión que hemos tomado conocimiento que, habiéndose dado por cumplidas las condiciones, con esta fecha, en la ciudad de Nueva York, los accionistas finales de Compass Chile y Vinci, han consumado el cierre de la transacción, produciendo ésta todos sus efectos. Como consecuencia de la Transacción, Vinci pasa a ser el titular indirecto del 100% de la propiedad de la sociedad y de los derechos sociales de Compass Group Chile Inversiones II Limitada, pasando en consecuencia a ser el controlador de la misma”, dijo en el hecho esencial.

Y agregó que “hacemos presente que como se comunicó previamente, la transacción no considera modificaciones a la estructura funcional y administrativa de la sociedad distintas a las recién descritas”.

En marzo de este año, ambas empresas reportaron una combinación de sus negocios que, dijeron, les permitirá crear un gestora latinoamericana con más de US$50.000 millones en activos gestionados.

Y además señalaron en ese entonces que la transacción implicará dos pagos: primero, 11.783.384 millones de acciones ordinarias de VINP clase A. Según el precio de cierre de la acción de Vinci Partners, que fue de US$ 10,81, el precio por ese paquete asciende a unos US$ 121 millones. Los socios chilenos recibirán US$ 31.3 millones en efectivo, en forma de acciones ordinarias rescatables de VINP Clase C.

“Esta combinación con Compass marca uno de los hitos más significativos en nuestro plan estratégico de crecimiento a largo plazo, presentado en nuestro Día del Inversionista, que nos permitirá ampliar nuestra presencia en Latinoamérica, uno de los mercados más atractivos para los activos alternativos”, dijo a comienzos de este año Alessandro Horta, Chief Executive Officer de Vinci Partners.