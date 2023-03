Broota abre convocatoria de hasta $2000 millones en levantamiento de capital para startups

La plataforma de crowdfunding Broota abrió postulaciones para startups que quieran levantar capital en distintas etapas de emprendimiento (semilla, temprana y growth), cuyos montos van desde los $100 millones hasta $2000 millones.

Se puede postular a través dela web de Broota hasta el viernes 14 de abril y el resultado se dará a conocer el 4 de mayo. Ocasión en que debutará Diversifica Startups DS2 un fondo financiará el primer 30% de la ronda con un tope máximo de entre $100 millones y $150 millones, asegurando hasta un 30% del capital de cada emprendimiento, además del acompañamiento experto en todo el proceso.

“Ha sido un bullado año 2023, en donde existe cierta incertidumbre sobre levantamientos de capital para startups; no obstante, desde Broota creemos que será un año que presentará grandes oportunidades no sólo para las startups, sino para quienes invierten en ellas”, explica Federico Iriberry, CEO de Broota, en el marco de un nuevo proceso que está liderando esta entidad, que desde su creación ha financiado 60 startups por más de $22 mil millones. Entre ellas, Karün, Algramo, BabyTuto, Khipu, Pago Fácil, LOMI, Freemet, Socialab, Buydepa, The Wild Foods, GoodMeal, Ecoterra y Poliglota .