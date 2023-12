Bupa cierra un centro médico y otros cuatro de imagenología y laboratorio por la crisis en la industria de salud

El grupo inglés Bupa, controlador en Chile de varias clínicas y de isapre Cruz Blanca, decidió cerrar Bupa Sport, centro médico especializado en medicina deportiva; y Sonorad, que agrupaba a varios centros de imagenología y laboratorio; ambos servicios ligados al área de prestaciones ambulatorias.

Así lo informó este viernes isapre Colmena a sus afiliados. “Bupa Servicios de Salud SpA nos ha notificado que, producto de la crisis en la industria de la salud que se está viviendo en Chile y, en particular en el mundo de los prestadores privados, cerró su centro deportivo Bupa Sport, ubicado en Av. Las Condes N° 8840, comuna de Las Condes, dejando de atender pacientes a contar del 30 de noviembre recién pasado. Lamentamos esta situación ajena a nuestra voluntad”, señaló la isapre mediante un correo electrónico.

En otro correo, Colmena informó que “Sonorad II S.A. nos ha notificado que, producto de la crisis en la industria de la salud que se está viviendo en Chile y, en particular en el mundo de los prestadores privados, cerró todos sus centros de atención (Sonorad Alameda, Irarrázabal, Maipú, La Florida y Viña del Mar) dejando de atender pacientes a contar del 30 de noviembre recién pasado. Lamentamos esta situación ajena a nuestra voluntad”.

Sonorad venía cerrando algunos centros desde hace algún tiempo, y solo le quedaban cuatro vigentes, los cuales ahora sí dejaron de operar de manera definitiva.

Bupa Chile es un holding del rubro salud que, a través de empresas filiales, participa en el negocio de seguros, prestaciones ambulatorias y hospitalarias propias del área. En el mercado local, el grupo inglés es propietario de isapre Cruz Blanca, Bupa Seguros, IntegraMédica, Bupa Dental, Clínica Bupa Reñaca, Clínica Bupa Antofagasta, Clínica San José de Arica, Clínica Bupa Santiago y el servicio de hospitalización domiciliaria Clinical Service. Hasta noviembre también operaba con Bupa Sport y Sonorad.

Esto ocurre en medio de la crisis que acusan estar viviendo las isapres, y tras la cuenta regresiva que inició ahora con la inminente aplicación del fallo GES que dictó la Corte Suprema en agosto. Eso, mientras las isapres urgen para que en diciembre haya una solución.

Este viernes Colmena también informó que cerrará dos sucursales a fines de este mes. “Informamos que las sucursales Lo Fontecilla ubicada en Lo Fontecilla 101, Torre A, Local 1, Las Condes y La Reina ubicada en Av. Ossa 235, Local 130, La Reina, atenderán hasta el día 29 de diciembre de 2023, fecha a partir de la cual cerrarán en forma definitiva”, señaló la isapres a sus afiliados mediante un correo electrónico.

Esta semana el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, dijo que están preocupados, que este fallo genera una disminución relevante de ingresos para la industria, y que dejaría con pérdidas a todas las isapres desde enero, lo que significa que con esos ingresos “no nos va a alcanzar para cubrir el total de las prestaciones de las coberturas de nuestros afiliados”.

También señaló que según el análisis que han hecho en el gremio, “las compañías no son capaces de funcionar a pérdida sin afectar sus indicadores (legales) por más de tres meses, eso estamos hablando de enero, febrero y marzo. Pero el problema no va a ser en marzo, en marzo sería cuando ya no va a haber solución. El problema se inicia en enero”.

Y agregó que “nos parece importante que dentro del mes de diciembre podamos tener una solución. Cualquiera sea la solución va a tener que ser legislativa, va a requerir de una ley, y una ley tiene todo un trámite que toma tiempo, y la implementación de las medidas de la ley va a tomar más tiempo aún. Y por eso es que es tan urgente. Nos parece que esta iniciativa del gobierno debe estar, es necesario que esté durante el mes de diciembre, de manera que antes de que se implementen las implicancias negativas de este fallo, de esta situación de pérdida de las compañías, pueda existir claridad de una solución”.