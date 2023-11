Isapres llaman a tener en diciembre una solución por fallo GES y regulador aclara que devoluciones serán por tres meses y caso a caso

Los senadores subieron el tono este martes y solicitaron con urgencia al gobierno que adopte una definición para amortiguar la baja de ingresos que va a generar desde enero en las isapres la aplicación del fallo GES que dictó la Corte Suprema en agosto. Eso, mientras las isapres urgen para que en diciembre haya una solución.

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, dijo que están preocupados, que este fallo genera una disminución relevante de ingresos para la industria, y que dejaría con pérdidas a todas las isapres desde enero, lo que significa que con esos ingresos “no nos va a alcanzar para cubrir el total de las prestaciones de las coberturas de nuestros afiliados”. También señaló que según el análisis que han hecho en el gremio, “las compañías no son capaces de funcionar a pérdida sin afectar sus indicadores (legales) por más de tres meses, eso estamos hablando de enero, febrero y marzo. Pero el problema no va a ser en marzo, en marzo sería cuando ya no va a haber solución. El problema se inicia en enero”.

Arriagada aseguró que la comisión técnica que convocó la Comisión de Salud Senado generó soluciones, pero el fallo GES se anticipó. “La ley corta aún no está disponible, y por lo tanto, hay que buscar alguna solución rápida para poder enfrentar esta situación que nos aqueja. Seguramente, entre las indicaciones de la ley corta, algunas de ellas podrían ser adelantadas”, comentó Arriagada.

Y agregó que “nos parece importante que dentro del mes de diciembre podamos tener una solución. Cualquiera sea la solución va a tener que ser legislativa, va a requerir de una ley, y una ley tiene todo un trámite que toma tiempo, y la implementación de las medidas de la ley va a tomar más tiempo aún. Y por eso es que es tan urgente. Nos parece que esta iniciativa del gobierno debe estar, es necesario que esté durante el mes de diciembre, de manera que antes de que se implementen las implicancias negativas de este fallo, de esta situación de pérdida de las compañías, pueda existir claridad de una solución”.

En paralelo, el superintendente de Salud, Víctor Torres, despejó una de las dudas que había respecto a las eventuales devoluciones que tendrán que hacer las isapres por la mayor prima GES que cobraron. Al respecto, aclaró que cualquier deuda generada se debe contabilizar desde ejecutoriada la sentencia, esto es desde agosto de este año, y no desde octubre del año pasado, como algunos pensaron. Y esas eventuales devoluciones serán caso a caso, no para la totalidad de la cartera, por lo que no sería necesario que las isapres hagan provisiones por los tres meses correspondientes en que podría haber devoluciones, esto es, octubre, noviembre y diciembre.

Torres mencionó que la Corte, tanto en los fallos, como posteriormente en el recurso de aclaración, estableció “que la deuda se imputa desde el mes de agosto en adelante, si es que esto se ejecuta desde diciembre (la notificación de las isapres a las empresas de la nueva prima GES), son tres meses. No obstante eso, para poder tener acceso a algún tipo de devolución, esto tiene que ser mediante un recurso solicitado a la Superintendencia de Salud, un reclamo, y en ese sentido, nosotros evaluar si corresponde o no, caso a caso, una eventual devolución”.

El superintendente también dijo que volvieron a calcular cuánto bajarían los ingresos mensuales de la industria con el fallo GES, y que la estimación pasó desde el 12,7% que habían proyectado inicialmente, a 11,9%.

Torres además comentó que “las isapres deben cumplir desde el mes de diciembre con la disminución de los cobros respectivos. No obstante eso, estamos evaluando algunas medidas administrativas, y también entiendo, el gobierno está evaluando algunas otras legislativas, para ver de qué forma se garantiza la continuidad de la cobertura de las personas”.

Consultado sobre la situación de la industria, Torres mencionó que “ya la situación de las isapres venía compleja por las pérdidas que arrastraron durante dos años, y no obstante que este primer semestre han mejorado las cifras en términos generales, claramente el impacto de los fallos genera una merma, producto de los menores ingresos asociados a estos mismos, y en ese sentido, lo que nos preocupa es cómo eventualmente pudiera impactar los indicadores, más aún cuando ya el fallo GES está claro que debe ser aplicado de manera inmediata, sin mediar una instrucción por parte de la Superintendencia, y en ese sentido, eso podría generar una situación más compleja”.