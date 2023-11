Condonación del CAE recibe críticas de la oposición y advierte que enredaría pacto fiscal

En la discusión del Presupuesto 2024, el gobierno firmó un documento de compromisos con los parlamentarios para viabilizar la discusión del erario fiscal. El texto de 55 puntos aborda distintas temáticas. Una de ellas permitió destrabar los recursos para el Ministerio de Educación.

El punto 29 de protocolo dice que “el Ejecutivo se compromete a ingresar, antes de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior. La propuesta incorporará medidas administrativas y legislativas para la reorganización de los instrumentos actualmente existentes”.

Esto fue interpretado de distintas maneras tanto al interior del Ejecutivo como entre los parlamentarios oficialistas y de oposición.

A nivel de gobierno, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se apuró al señalar que el proyecto que se ingresaría a mediados del próximo año “va a traer también un plan de condonación al Crédito con Aval del Estado (CAE) como fue el compromiso”. Sin embargo, desde Hacienda afirman que lo que se hará es lo que dice “exactamente” el protocolo, donde no se explicita algún tipo de condonación, por lo que no hay una sola mirada el respecto.

Ahora bien, fuentes del Mineduc sostienen que la condonación sigue, y está relacionada a ese proyecto del nuevo sistema de financiamiento, porque para generar ese nuevo sistema, hay que terminar el CAE en el mismo momento. En ese sentido, indican que lo que se está en proceso de exploración es la forma en que se aplicará la condonación. Una idea sería beneficiar a las personas de menores ingresos que tengan esa deuda crediticia, otra es un porcentaje de la deuda. Lo que sí está descartado es que tenga un alcance masivo por su alto costo del orden de US$8.000 millones.

Durante la discusión que se produjo en la Sala de la Cámara de Diputados, el ministro expresó: “Sabemos que tenemos un tema pendiente en materia de financiamiento de Educación Superior. El tema del CAE es una parte... No solo importa lo que ha ocurrido hacia atrás, sino lo que va a ocurrir hacia adelante. El Ejecutivo tiene un compromiso. No lo elude. Y lo que hemos señalado es nuestra disposición a presentar un proyecto de ley antes de que comience la discusión del siguiente Presupuesto, para que no tengamos una discusión presupuestaria en la cual este tema esté pendiente y sobre el cual tengamos que especular”, dijo.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Para la oposición lo establecido en el protocolo no debe incluir la condonación al CAE, ya que de ser así anticipan que podría enredar la discusión del pacto fiscal, en específico en lo relacionado con los temas impositivos. “El acuerdo versa sobre modernización del sistema de educación superior, y no veo cómo la condonación del CAE entra en ese objetivo”, sostuvo el diputado UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez.

En ese sentido, el legislador añadió que “el gobierno ha dicho que no es prioridad debido al alto costo fiscal y nosotros no vamos a aprobar un alza de impuestos. En suma, sería una torpeza reavivar ese tema, porque sería generar ilusiones sabiendo que no va a ocurrir”.

Otra integrante de la Comisión de Hacienda es Sofía Cid (RN), quien también se muestra contraría a esa medida. “El gobierno insiste en prometer cosas que sabe no podrá cumplir. Intenta presionar a la oposición para que aprobemos un pacto fiscal que finalmente solo se traduce en un alza de impuestos”, comentó.

La diputada enfatizó que “este protocolo es un compromiso del gobierno, que no fue firmado por la oposición, precisamente, porque hasta ahora no hemos visto de qué forma pretenden cumplir su promesa de campaña y condonar el CAE”.

Y acotó que “desde la oposición hemos sido claros: no estamos dispuestos a ninguna reforma que busque subir impuestos, menos si no hay claridad en qué se van a invertir”. Su par, Miguel Mellado (RN) también menciona que “en lo conversado no se habló de condonación al CAE”. Para Mellado, la Comisión Marfán le puso la lápida a alguna alza de impuestos por lo que no hay espacio para que eso avance por vía impositiva.

Desde el oficialismo, Gael Yeomans, (Convergencia Social), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, puntualizó que se “estableció un compromiso por parte del gobierno para que se haga cargo del financiamiento de la educación superior, recogiendo las necesidades que tiene las personas que están endeudadas y en particular con el CAE poniendo fin a ese instrumento nefasto”. Asimismo, indicó que “lo que nos interesa es tener un mecanismo que sea viable, y por lo mismo, los criterios de gradualidad tienen que ser parte de la discusión”.

Jaime Naranjo (PS) argumentó que se debe “focalizar en los que tienen menos recursos. Ya sea que estén morosos o al día. También habrá que considerar si concluyó o no la carrera, porque ese es un elemento que a veces no se considera”.

De acuerdo a lo que ha señalado Hacienda, cualquier tipo de condonación del CAE, no está incluido en el financiamiento que se buscan obtener a través del pacto fiscal. Esto porque la meta del gobierno es recaudar 2,7% del PIB, unos US$8.000 millones. De ese total, 1,2% es para financiar pensiones, 0,9% del PIB para salud, 0,3% para protección social y 0,3% para seguridad pública.