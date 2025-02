Cámara Chileno Suiza de Comercio: “Hay total confianza de los inversionistas suizos en Chile”

La Cámara Chileno Suiza de Comercio cumple 70 años este 2025 desde que comenzó a agrupar a distintas empresas provenientes del país europeo. El gremio de privados concentra un total de 102 empresas socias, y va en aumento ante la profundización de las relaciones comerciales entre ambos países.

El presidente de la Cámara, Felipe Wilenmann, asumió en mayo del año pasado, pero anteriormente ya formaba parte del directorio del gremio. Partió su camino de empresas suizas en Nestlé, pero actualmente es gerente general de Sicpa en Chile, una empresa dedicada a las tecnologías de trazabilidad y seguridad, que entrega herramientas para autenticar y proteger productos.

Wilenmann califica la relación económica entre Chile y Suiza como “excelente. En Suiza hay una total confianza por Chile y por las instituciones chilenas. Lo demuestra que, después de Brasil y México, somos el primer país de Latinoamérica en recepción de inversiones suizas y en comercio bilateral”, expresó el líder del gremio empresarial.

Es que Chile importa varios tipos de productos desde el país europeo. Según detalla Wilenmann, el 56% corresponde a productos farmacéuticos. “Hay dos farmacéuticas gigantes en Chile y Suiza, que son Roche y Novartis y hay muchas otras pequeñas que también trabajan en eso”, menciona.

Luego también tiene un rol importante la industria alimenticia. Las dos grandes empresas provenientes de Suiza en este rubro de más renombre son Nestlé, que lleva más de 90 años en nuestro país, y Lindt, que recientemente se instaló con dos tiendas en la capital y abrirá una tercera pronto, según el directivo. En esta línea, Wilenmann destaca la importación de café (a través de, por ejemplo, Nescafé y Movenpick), y de chocolates.

Suiza también ha traído a Chile empresas financieras, en el área de exportación de servicios, como UBS, “el banco más grande del mundo en wealth management (gestión de patrimonio)”, describe Wilenmann. Además de la firma de seguros Zurich, la ex Chilena Consolidada.

“Hay muchas empresas en el ecosistema minero que traen drones, robots, servicios de electrificación, automatización, etc.”, precisó el líder gremial, destacando el rubro minero como otro importante en la llegaba de Suiza a Chile. “El pilar suizo de crecimiento es la innovación y la sostenibilidad. En eso hay mucho que aportar en minería en Chile”, añadió.

“Las importaciones de Chile desde Suiza se han mantenido en US$ 80 millones (costo, seguro y flete) entre el mismo periodo. Esta cifra posiciona a Suiza en el lugar 31° de la lista de los principales países de origen de las importaciones de Chile”, aseguran desde el gremio.

Por el otro lado de la relación comercial, Suiza figura en el puesto 20° en la lista de países de destino de las exportaciones de Chile al cierre del tercer trimestre del 2024, donde lidera la minería, aunque también destaca la industria vitivinícola. “Las exportaciones desde Chile hacia Suiza crecieron en un 7,9% desde el tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2024″, precisan desde el gremio.

Felipe Wilenmann, presidente de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.

Profundizar la relación comercial

El intercambio comercial entre Chile y Suiza se ha ido consolidando año a año. Wilenmann estima que crece anualmente entre un 8% y un 10%. La Cámara Chileno Suiza de Comercio incorpora entre 5 a 10 nuevos socios todos los años.

En línea con esto, durante el año pasado se modernizó el Tratado de Libre Comercio, “una señal clara de que queremos que haya más comercio”, indica Wilenmann.

En el 2021 la embajada de Suiza en Chile inauguró el Swiss Business Hub Chile, una entidad público-privada que se encarga de traer inversiones desde el país europeo al nuestro. En Latinoamérica, sólo hay en Brasil y México, los otros dos principales países socios de Suiza. El stock de inversión es de aproximadamente US$2.000 millones, precisa Wilenmann.

Recientemente Nestlé anunció una inversión de US$300 millones para Chile. Esto, más la llegada de una empresa de alcance global como lo es Lindt, para el presidente de la cámara es una señal de confianza en Chile.

“Hay empresas grandes que aún no están presentes en Chile y sería muy interesante que se instalaran acá. Por ejemplo, hay una de trading que se llama Vitol. Hay algunas que crean equipos electrónicos como Logitech, otras que crean equipos médicos como Medtronic. Hay empresas de productos de lujo como Freitag en Zürich. Algunas farmacéuticas que no están en Chile también. Llegan sus productos, pero no está la empresa acá”, relató.

¿Dónde hay espacio para profundizar las relaciones comerciales entre ambos países? Wilenmann dice que principalmente en el mercado farmacéutico, con la importación de medicamentos. También ve una oportunidad en los servicios a las mineras, y en el lujo, considerando la presencia de marcas suizas como Rolex y Lindt.

El líder del gremio señala que la imagen actual de los inversionistas suizos de Chile es que “es un país muy serio, con un modelo económico muy claro, con mucha preocupación de todos los sectores políticos y empresariales por la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido se parece un poquito a Suiza, un país pequeño con esos valores. Entonces es un lugar seguro para invertir”.

Esto se ha ido reafirmando, luego de un periodo de más inestabilidad iniciado con el Estallido Social. “Ahora hay total confianza (...) vemos más interés”, añadió, destacando que años antes solían sumar apenas 3 socios anuales y varios decidían salirse, situación que se ha revertido.

Sin embargo, la permisología es una gran traba, apunta, sobre todo en la industria farmacéutica donde muchos medicamentos no han podido ingresar a Chile, asegura. Además de esto, también ve como traba el desconocimiento en Suiza de Latinoamérica en general.

El escenario para el 2025 se ve positivo, estima Wilenmann, “en un contexto de guerra comercial, ambos son países totalmente abiertos al comercio y quieren seguir siéndolo, así que se ve bien. Quizás uno esperaría un efecto un poco preocupante al principio, pero que al final sea positivo para los países que siguen haciendo comercio libre versus los que tienen traba al comercio”, proyectó.