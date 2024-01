Cámara de Diputados despacha reforma previsional al Senado, pero rechaza aspectos centrales del proyecto

El gobierno se anotó un triunfo y una derrota este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados, donde hubo un amplio despliegue de ministros, pues estuvieron presentes los titulares de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; del Trabajo, Jeannette Jara; de la Mujer, Antonia Orellana; del Interior, Carolina Tohá; y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La sesión tuvo de dulce y agraz para el Ejecutivo, porque si bien los parlamentarios aprobaron la idea de legislar la reforma previsional, los diputados rechazaron varios temas que eran claves para el gobierno, entre ellos, el incremento de la cotización en 6% con cargo al empleador, por lo que ni siquiera se pudo votar su distribución, que era el principal nudo de la reforma, donde la propuesta contemplaba que 3% se destinara a cuentas individuales y el otro 3% al Seguro Social.

El proyecto se aprobó en general con seis votos más de los requeridos: hubo 84 votos a favor, 64 en contra y tres abstenciones. Así, a diferencia de la reforma tributaria, que se perdió al obtener solo 73 votos, ahora el proyecto sí podrá continuar su tramitación en el Senado, desde marzo.

Además del oficialismo, votaron a favor de la idea de legislar partidos de centro y no alineados, como la DC, Demócratas, PPD e independientes que pertenecen a dicha bancada. También se sumaron los diputados Mónica Arce (Partido Humanista), Karen Medina (PDG), Francisco Pulgar (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos por Chile). Se abstuvieron el diputado Eduardo Durán (RN), Marta Bravo (UDI), y Marlene Pérez (Ind-UDI). En contra votaron Republicanos, la UDI, RN y Evópoli, y otros diputados como Gaspar Rivas (PDG) y Pamela Jiles (Partido Humanista).

Sin embargo, lo que se rechazó por tan solo dos votos fue el encabezado del artículo que permitía el incremento de cotización en 6%, así como su distribución. Eso, porque requería 78 votos favorables, pero obtuvo 76 votos a favor y 75 en contra. Acá, versus la votación anterior, se sumaron al rechazo Jouannet, Pulgar, y Demócratas.

Desde el gobierno esperaban que este tema pudiera haber tenido un mejor resultado en la Cámara. Si bien estimaban que se podía rechazar la distribución del 3% y 3%, le asignaban una menor probabilidad a que los diputados le cerraran la puerta incluso al alza de 6% de cotización. Por eso, en parte, hubo molestia con el diputado Diego Ibáñez (CS), porque creen que sus dardos contra Demócratas pudieron haber inclinado la balanza con esos dos votos que faltaron.

El gobierno ha dicho anteriormente que espera tener el proyecto despachado del Congreso en mayo, pero con la votación de este miércoles ese escenario se complica, dado que la reforma no llega con fuerza al Senado, pues de la Cámara salió un proyecto que incluye una reorganización industrial, pero que no sube pensiones, al no haber un aumento en la cotización.

Tras el resultado, el Presidente Gabriel Boric publicó en su cuenta de X: “Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados votó a favor del avance de la reforma de pensiones, una propuesta que hicimos pensando en las familias chilenas que llevan demasiados años esperando. Es un paso importante, pero aún estamos a mitad de camino. Con el voto de la mayoría de la Cámara, este proyecto nos acerca a lograr mejores pensiones para jubiladas, jubilados y quienes lo harán en el futuro. Estoy convencido que los acuerdos son el camino, poniendo siempre por delante el bien común de Chile”.

Lo que se aprobó y rechazó

Además del alza de 6% en la cotización, también se rechazaron varios otros temas, como la garantía de 0,1 UF por año cotizado que proponía el gobierno para los actuales y futuros pensionados y que sería pagado mediante el Seguro Social, la existencia de un nuevo Fondo Integrado de Pensiones (FIP) y su gestor estatal, la creación del Inversor de Pensiones del Estado (IPE), la gradualidad para subir el tope imponible y la cotización voluntaria de 6% extra para independientes.

Lo que sí se aprobó fue la creación del Seguro Social, que exista un complemento por cuidado de terceros, la división de la industria de AFP, la existencia de inversores de pensiones privados, la existencia del Administrador Previsional, la licitación del 10% del stock de afiliados en los inversores, el cambio de comisiones de flujo a saldo, los fondos generacionales, el autopréstamo, y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil.

Luego de la votación, la ministra del Trabajo destacó que se haya aprobado la idea de legislar gracias a los parlamentarios del oficialismo, del centro político y no alineados. “Quiero agradecer el importante rol que jugaron los partidos Demócratas y Democracia Cristiana, como la diputada Karen Medina, que sin su apoyo hoy día se habría entrabado la reforma previsional”, afirmó.

Jara también hizo un recuento de algunos temas aprobados: “Se crea un Seguro Social, pero se rechaza la forma de financiarlo. Esas son las paradojas que hay en este Congreso Nacional. Se aprueban los complementos por los cuidados de terceras personas, pero se rechaza la compensación por expectativa de vida. Se define un monto para la compensación de expectativa de vida, pero se rechaza su concepto propiamente tal”.

Asimismo, Jara agregó que “se establecen cambios que son más generales en el sistema, como el seguro de lagunas previsionales. Se separa la industria de las AFP, y se aprueban los inversores privados, pero se niega la creación de un inversor del Estado, parece que había cierto temor a la competencia en este tipo de materias. Se aprueba la PGU en el marco de la responsabilidad fiscal y su plazo para poder pagarla, cuando se cumplan los requisitos de recaudación fiscal que necesitamos para financiarla”.

Por su parte, el ministro de Hacienda partió valorando “este paso”, porque “no solamente hemos avanzado respecto de la idea de legislar, sino que respecto de muchas de las ideas matrices de este proyecto, y lo que nos espera para adelante es una discusión en el Senado que esperamos que sea más sensata, que sea más sustantiva, y que sea más convergente”.

Marcel también dijo que el primer desafío en el Senado “va a ser resolver todas las inconsistencias que han quedado en esta votación. Por ejemplo, para citar solamente un caso, se aprobó el aumento del límite de renta imponible, pero se rechazó el artículo transitorio que establecía su gradualidad. Como producto de ello, en realidad lo que correspondería sería que subiera de inmediato la renta imponible para todos los trabajadores y trabajadoras, cosa que sabemos que no es adecuada”.

También dijo que “se rechazaron cosas que en la discusión parecían bastante consensuadas, como por ejemplo, el facilitar la cotización de los independientes. Entonces, hay muchos vacíos de ese tipo, y por supuesto, queda un tema fundamental, que es la cotización para el seguro social, o la cotización de los empleadores, y por otro lado, la distribución de esa cotización, que siempre hemos sabido que es el nudo más completo que tiene este proyecto”.

Los diputados de Chile Vamos y Republicanos hicieron un punto de prensa conjunto, donde los jefes de bancada de la UDI, RN y Evópoli calificaron como una “derrota ideológica”, y un triunfo “pírrico” el resultado de la votación. Esto, porque argumentaron que se aprobó la idea de legislar, se fue al Senado como “un proyecto vacío”.

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, dijo que “la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar, pero dio una clara señal al rechazar aspectos estructurales de la reforma previsional. Existe acuerdo en que necesitamos mejorar las pensiones, pero no creando un sistema de reparto ni un impuesto al trabajo, ni abriendo el camino para que se estatice el sistema”.

Agregó que “seguimos y seguiremos insistiendo en que se requiere subir las pensiones, teniendo a la vista la mejor fundamentación técnica, y pensando tanto en las generaciones presentes como futuras. Estamos, como siempre, disponibles para participar en el debate, aportando desde lo técnico, en un tema de tanta relevancia para las chilenas y chilenos”.