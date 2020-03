Cerca de 2 millones de personas serán beneficiadas por el bono de emergencia por el coronavirus

Alrededor de 2 millones de personas de hogares pertenecientes al 60% más vulnerable serán beneficiadas, con el reciente aprobado, bono de emergencia por el coronavirus (Covid-19), según comentó el gobierno, que impulsa esta medida como parte de su plan de emergencia económica ante la crisis sanitaria.

“Se agregan a casi 670 mil familias que es importante apoyar. Los nuevos beneficiarios son familias con un ingreso del hogar promedio cercano a los $250 mil mensuales, lo que reafirma que con este bono podremos ir en apoyo de quienes más lo requieren en esta emergencia” precisó el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.

Por su parte, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, comentó que “este beneficio nos permitirá ir en ayuda de manera excepcional de quienes se vean más afectados por la emergencia que enfrentamos, muchos de ellos trabajadores que van a ver fuertemente disminuidos sus ingresos y que por lo mismo necesitan hoy más que nunca de nuestro apoyo”.

Se espera que el bono entregue $50 mil por carga familia, se cobre a través de la cuenta ruto o de forma presencial y que esté disponible para el retiro durante abril.

¿Quiénes califican?

• Actuales beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) que forman parte del Registro Social de Hogares, que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación socioeconómica y no están en condiciones de proveer por sí solas o en grupo familiar la mantención y crianza de los menores de 18 años.

• Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO), quienes recibirán $50.000 por carga.

• Un nuevo grupo de aproximadamente 670 mil hogares pertenecientes al 60% más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, que no tienen cargas y que no son beneficiarios del SUF, de SSyOO, ni de la Asignación Familiar.