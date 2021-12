Chile emite bonos sociales por US$1.300 millones

Este jueves el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería por $1.061.000 millones, equivalentes a cerca de US$1.300 millones.

Dadas las condiciones del mercado, la cartera decidió acudir a los mercados financieros y no contraer obligaciones con multilaterales por ese monto, como estaba originalmente previsto. Esta emisión corresponde a un bono social, en el cual pudieron participar simultáneamente inversionistas nacionales y externos.

De esta manera, Chile completa el plan de endeudamiento para el año 2021, con un total de US$ 28.991 millones, de los cuales aproximadamente US$ 15.754 millones correspondieron a bonos en monedas extranjeras, US$ 700 millones a créditos con multilaterales y US$ 12.537 millones en moneda local. La operación de este jueves es la segunda del año ejecutada vía Book Building en moneda local.

Con esta operación, Chile se convierte en el primer país en el continente americano que emitió bonos verdes en 2019. Esto además de que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y sostenibles, incluyendo deuda denominada en pesos.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido desde 2019 el equivalente a cerca de US$ 27 mil millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 17.800 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 1.500 millones son bonos sostenibles. Considerando la emisión de hoy, los bonos temáticos representan un 25,4% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Resultados de la operación

La operación consistió en la emisión de un bono de Tesorería por $1.061.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$1.300 millones, denominado y pagadero pesos chilenos con vencimientos el 1 de junio del año 2024.

Esta operación obtuvo una demanda de aproximadamente US$3.710 millones, y 2,9 veces lo adjudicado. La tasa obtenida fue de 5,70% (tasa de cupón de 5,8%). El spread es equivalente a una concesión de 15 puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.

De acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco), publicado por Hacienda en noviembre de 2020, este bono tiene característica de social. El Marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales, y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA).

La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los Agentes Coordinadores Itaú Global BBB y Scotiabank, y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.