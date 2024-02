Chile registra alza en transacciones internacionales durante enero, con cifras récords en exportaciones

Después de 15 meses, Chile registra una variación positiva en el intercambio comercial, con un alza del 2,5% respecto de enero del 2023, luego de que el pasado mes de enero el país anotara un monto de US $16.144 millones en transacciones. Lo anterior según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), que publicó el primer informe comercial del año, con datos del Banco Central y de Aduanas.

Debido a las alzas en las exportaciones de alimentos, frutas frescas, productos orgánicos y del cobre, las exportaciones totales del país en enero anotaron un incremento anual del 2,7%, con un retorno de US$ 9.915 millones, lo que se posiciona como el mayor monto en exportaciones en un mes de enero, desde que se tiene registro.

Las importaciones también evidenciaron un alza, creciendo un 2,3% anual en enero, la primera variación positiva después de 15 meses, con un monto total en importaciones de US$ 6.999 millones. Desde la Subrei indican que esto se debe a una incidencia favorable en los bienes de consumo, bienes intermedios y algunos bienes de capital como maquinarias y equipos computacionales.

Lo anterior deja a la balanza comercial, en lo que va del año, con un saldo de US$ 2.622 millones.

Dentro del estudio realizado en enero se detalla que el 57% de las exportaciones del país, corresponden a no tradicionales, que sumaron operaciones por US$ 5.218 millones, lo que corresponde a una baja del 1,6% en comparación con enero del 2023, esto por una caída en los envíos de sulfatos de litio y aceites combustibles destilados.

Asimismo, durante enero del 2024, Chile exportó 2.645 productos no tradicionales diferentes, lo que corresponde a 1.704 más que el período anterior. Los crecimientos que más destacan desde la Subrei son de las cerezas frescas, los arándanos frescos, yodo, metanol, uvas frescas, salmones, vinos embotellados, neumáticos, leche condensada, jurel congelado, aceite de oliva, pasas, jugo de cranberries, espárragos congelados, mejillones, inulina, pulpa de duraznos, arroz, cuadernos, miel, semillas, lupinos y robots industriales.

Por otro lado, las exportaciones de bienes tradicionales -cobre, celulosa y carbonato de litio- anotaron un aumento del 9%, alcanzando un monto de US$ 3.927 millones, donde el cobre tuvo un alza del 17% en ventas al exterior, con un total de US$ 3.377 millones, mientras que los embarques de carbonato litio y celulosa tuvieron una caída del 31% y 10,4% respectivamente.

Desempeños por sector

Otro récord registrado fue el del sector de frutas frescas, el cual tuvo un enero con mayor ventas desde que se tiene registro, luego de sumar un total de US$ 2.122 millones. Se destaca el crecimiento en ventas de cerezas, arándanos, uvas, duraznos y nectarines.

El sector de alimentos registró el mayor valor exportado en la historia, con un retorno de US$1.174 millones, esto luego del crecimiento en las ventas al exterior de salmones, mejillones, frutas deshidratadas y frutas congeladas.

Los productos orgánicos también tuvieron un alza en las exportaciones del 21% respecto a enero del 2023, registrando ventas por más de US$ 38 millones, esto por el alza en las ventas de arándanos, pulpas de manzanas, vinos, aceite de oliva, miel de abeja, hojas de boldo y manzanilla.

Las exportaciones de servicios se dirigieron a 92 destinos en el mundo, y marcaron en enero un alza del 58% frente al mismo período del año anterior, con un monto de US$ 273 millones, lo que se marca como la mayor suma en el rubro de servicios en un inicio de año.

Los servicios que más aumentaron sus prestaciones fueron “gestión administrativa de empresas” con un alza de US$ 11,0 millones, “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” creciendo US$ 7,1 millones, “investigación y desarrollo en las ciencias médicas y farmacéuticas” con un aumento del US$ 6,3 millones, e “ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre” que registró un alza de US$ 5,6 millones.

Entre los destinos más destacados en exportación de servicios, se encuentran Perú con US$ 71,5 millones, Estados Unidos con US$ 55,9 millones y Colombia con US$ 16,5 millones.