Chile se posiciona en el primer lugar mundial en consumo de energía solar

Según un reporte de Our World In Data, Chile no sólo se ha posicionado entre los países con mayor consumo energético proveniente del sol, sino que ha logrado llegar hasta el primer lugar del ranking global en el uso de esta energía renovable. Esto, puesto que además de captar energía sola, se logra aprovechar para generar electricidad de manera eficiente.

El informe muestra una evolución en el uso de energía solar en el país desde 2013, cuando se informó por primera vez el porcentaje de energía utilizada en relación con el consumo total, hasta alcanzar actualmente un 7,59%, el más alto de los países evaluados entre los cuales están Reino Unido, China, Japón y Países Bajos.

Además, con esta cifra Chile se posiciona por sobre el promedio de los países de la OCDE, que se enuentra bastante más atrás con un 2,64%. Incluso, por sobre el promedio de los países de la Unión Europea, que llega al 3,34%.

Al respecto la directora de operaciones de Clean Light, Camila Svec, expresó que el “compromiso de Chile con la energía solar es una cuestión ambivalente. Si bien hemos avanzado significativamente en la adopción de energías renovables, especialmente la solar, aún queda mucho por hacer”.

“Todavía enfrentamos desafíos importantes en términos de regulación, infraestructura y apoyo gubernamental. Necesitamos un compromiso más sólido y acciones concretas para aprovechar verdaderamente el potencial de la energía solar y avanzar hacia un futuro más sostenible y energéticamente independiente”, agregó.

Por otro lado, enfatizó en que la posición de liderazgo de nuestro país en el ranking, “no puede basarse en la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Debemos adoptar una mentalidad de responsabilidad compartida y trabajar en colaboración con todos los actores involucrados para asegurar que nuestro avance tecnológico esté alineado con nuestro compromiso con la sustentabilidad”, concluyó Svec.