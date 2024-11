Chile y Vietnam firman acuerdo para fortalecer cooperación agrícola

Con el objetivo de fortalecer la cooperación en el sector agrícola entre Chile y Vietnam, los presidentes de ambos países, Gabriel Boric y Loung Cuong, firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia agrícola.

“Está en nuestra agenda agroexportadora el fortalecer el lazo con Vietnam, mejorar la balanza comercial y para ello debemos abrirnos a sus productos y crecer también nosotros en la exportación de vino, salmones, frutas y, por cierto, carnes, tanto rojas como blancas”, dijo en un comunicado el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Se trata de un acuerdo que abarca aspectos como la colaboración en políticas agrícolas y desarrollo rural, algo que se verá reflejado con un intercambio de mejores prácticas en políticas de infraestructura rural, capacidad de procesamiento agrícola y protección medioambiental.

De igual manera, con el acuerdo se apuntará a la colaboración en sanidad animal y vegetal, centrándose en el control de enfermedades, la vigilancia y erradicación de plagas.

Asimismo, se abordan materias relacionadas al cambio climático y los recursos hídricos, donde ambos países colaborarán en investigación y desarrollo de tecnologías que mitiguen los impactos del cambio climático, además de que mejoren la eficiencia del uso del agua en la agricultura. El acuerdo se enfoca en el desarrollo sostenible mediante la promoción de energías limpias, conservación de la agrobiodiversidad y gestión de recursos naturales.

Según lo acordado, Vietnam y Chile cooperarán en la agricultura orgánica y en el comercio agropecuario, esto con prácticas sostenibles, buscando fortalecer la cadena de valor agrícola.

“Vietnam está creciendo a las mejores tasas de Asia. Hace 10 años que tenemos un Tratado de Libre Comercio (…) como chilenos buscamos cooperación integral, en cultura, en ciencias, pero queremos un acuerdo mayor. Y, felizmente, vamos a tener la inspección de nuestros sistemas de carnes rojas y blancas en diciembre, para que nuestra industria pueda empezar a exportar”, expresó Valenzuela.

El acuerdo se suma a la relación entre ambos países en términos comerciales. Desde el ministerio de Agricultura indicaron que para el primer semestre de este año, el intercambio comercial de ambos países alcanzó los US$ 803,6 millones, una cifra que creció en 1,7% respecto del año anterior, con exportaciones que llegaron a los US$ 158,9 millones e importaciones que registraron US$ 644,7 millones.

Además de la firma entre ambos países, el ministro Valenzuela se reunió con el ministro de Agricultura de Vietnam, Le Minh Hoan, con quien recorrieron la Viña Santa Rita acompañados de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Sanhueza, el director de ProChile, Ignacio Fernández, directoras y directores de servicios del ministerio de Agricultura.

De igual manera, los ministros encabezaron hoy una reunión con los directores de INDAP, Santiago Rojas, del SAG, José Guajardo, de ODEPA, Andrea García; y la jefa de Estudios, Desarrollo y Políticas de la CNR, Marianela Matta.