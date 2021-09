CMF denuncia a 6 entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

La Comisión para el Mercado Financiero presentará denuncias ante el Ministerio Público, y alertó a usuarios sobre seis entidades que ofrecen créditos en sitios web por el presunto delito de estafa.

Las denuncias son contra todos los que resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa y en algunos casos también por los delitos de falsificación de instrumento privado y de falsificación de sellos y timbres falsos, contemplados en el Código Penal.

A través de un comunicado, el organismo detalló que “en el caso de aquellas que ofrecen créditos a través de sitios web, según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la Comisión, obtuvieron pagos anticipados de personas que solicitaron un crédito y que posteriormente no recibieron los préstamos acordados”.

Las entidades denunciadas son: El sitio web https://emprendemicrofinanzas.com/; Coopfinanciera el Triunfo (https://coopfinancieraeltriunfo.com); Sociedad de Cobranza Chile (https://sociedaddecobranzachile.com); el sitio web www.contemporacl.com; Créditos Invertir Chile (https://creditosinvertirchile.com/); y Cooperativa de Ahorro y Crédito Araucanía (https://www.cooperativaaraucaniacl.com).

Por otro lado, el organismo alertó a usuarios y al público en general con respecto a plataformas de inversión no reguladas. la CMF informó que tanto InvestMarkets (https://www.investmarkets.com/international) como Directrader (http://www.directrader.com/), no son entidades supervisadas por el organismo por lo que no cuentan con autorización del regulador financiero para prestar servicios en Chile.

La recomendación de la CMF es que los usuarios se informen sobre los productos y empresas en las cuales pretenden invertir, ya sea en la página web del organismo o en buscadores comunes para buscar reclamos o comentarios negativos de las entidades.

El organismo indicó además que “se insta a los inversionistas a ser cautelosos si son contactados sin haberlo solicitado, si les presionan para invertir rápidamente o si les prometen rendimientos que se presentan como demasiado positivos para ser verdaderos”.