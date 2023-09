Comisión de Salud del Senado iniciará la votación de la ley corta de isapres la próxima semana

Lleva más de dos meses de trabajo la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado que se creó en el marco de la ley corta de isapres que se tramita en el Congreso. Sin embargo, los expertos aún no han logrado terminar un documento de consenso respecto de cómo implementar el fallo que dictó la Corte Suprema en noviembre de 2022 sobre la tabla de factores, sin dejar caer al sistema.

El ente técnico, compuesto por 16 profesionales, enviaron una carta la semana pasada al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, señalando que necesitan plazo hasta la próxima semana para poder entregar su informe final.

Pero no solo eso, porque ahí también hicieron una alerta. “Nos parece indispensable que exista una prórroga en la implementación del fallo de noviembre de 2022 de la Corte Suprema (tabla de factores y menores de dos años) y una señal de parte del regulador con respecto al momento de implementación del fallo de agosto de 2023 (prima GES). De lo contrario, existe un alto riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde y los impactos financieros inmediatos de la implementación de los fallos sean de tal magnitud que generen un colapso del subsistema privado”, advierte la misiva.

El senador Castro comentó este lunes en una sesión que realizó la Comisión de Salud que el próximo martes 3 de octubre se votará la idea de legislar la ley corta de isapres, y ese mismo martes, si hubiese acuerdo, se pedirá a la sala del Senado que puedan continuar la discusión en particular del proyecto en la Comisión de Salud.

Además, los senadores de dicha instancia acordaron solicitar al gobierno que esta semana ingrese la solicitud formal a la Corte Suprema pidiendo una prórroga adicional para la implementación del fallo sobre tabla de factores, ya que el plazo vigente vence a fines de noviembre. También acordaron solicitar lo mismo para el fallo por prima GES, aunque ahí la Suprema no definió un plazo para su cumplimiento.

Prórroga a la Suprema

Durante la sesión, el senador Castro confidenció: “Recibí la llamada de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el día jueves por la tarde, estando ella en Nueva York en la cumbre de Naciones Unidas, informándome oficialmente a nombre del gobierno, que se va a solicitar una prórroga a la Corte Suprema, para poder adecuar los tiempos legislativos, ya que en el mejor de los casos, que despacháramos el proyecto a fines de octubre del Senado, quedaría solo un mes para la Cámara de Diputados, y eso hacía inviable un eventual tercer o cuarto trámite de la tramitación (...) De tal manera que recibí en conformidad ese anuncio que me hizo la ministra Aguilera en nombre del Ejecutivo”.

De todas maneras, agregó: “Nos encontramos ahora en un punto en que debiera materializarse en estos días esta iniciativa, a través de la Superintendencia de Salud, según me informó la ministra, ya que hoy día (lunes) retoma sus labores el superintendente después de un feriado legal. Ese es el estado de situación, lo cual no quita, y así se lo indiqué a Cristóbal Cuadrado y Emilio Santelices, para que a fines de la próximo semana esté ya el informe final (de los expertos), y eso permita la votación en particular de todas las materias del proyecto de ley”.

Fuentes al tanto de la situación señalan que el gobierno está decidido en que se debe ingresar una petición de prórroga ante el máximo tribunal, y así lo hará la Superintendencia de Salud, pero aún no hay una fecha definida para concretarlo, aunque no descartan que pueda ocurrir esta misma semana.

Todo eso, considerando que a fines de noviembre vence el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. Además, una vez que sea despachada, la Superintendencia de Salud necesitará un tiempo adicional para poder implementar todo lo que allí se defina.

Eso significa, a juicio de todos los actores involucrados, que no alcanzan los tiempos para ejecutar el fallo y que será necesario solicitar, por segunda vez, un plazo adicional a la Suprema. Así, una vez que la Superintendencia de Salud decida pedir más tiempo, el futuro del sistema de isapres quedará, nuevamente, en manos del máximo tribunal, ya que deberá definir si lo otorga o no.