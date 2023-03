¿Cómo es ser un CFO de una startup chilena en un difícil 2023?

Si el 2022 fue un año complejo para las startups, debido a la baja en financiamiento de riesgo, en comparación a la “fiebre del oro” que se vivió en este aspecto el año anterior, en 2023 comenzó a nublarse más el panorama luego del caso del Silicon Valley Bank (SVB). El colapso financiero de la entidad enfocada en clientes del mundo del emprendimiento puso más nerviosos a los venture capital, así como a las startups. Y es aquí donde el rol del CFO (Chief Financial Officer), o gerente de finanzas, se torna aún más clave dentro de la lógica de empresas menos tradicionales, con la necesidad de crecimiento rápido y con un fuerte condimento tecnológico.

¿Cómo es ser CFO de una startup? “Hay varias diferencias, pero la primera es que muchas veces llegas a aplicar todos tus conocimientos para crear un área que, al principio, funciona como una especie de pyme, para luego ir creciendo”, comenta Jorge Ramírez, CFO de Houm, donde lleva más de un año. Anteriormente, tuvo el mismo cargo en Inversiones Odisea, el family office de la familia Piñera. “Lo primero que hice cuando llegué fue preocuparme de tener cuentas en diferentes entidades bancarias, porque nuestro negocio es muy sensible al flujo de caja”, dice Ramírez, quien apenas supo lo de la crisis del SVB, tuvo una reunión rápida con los fundadores de Houm y decidieron sacar el dinero de esa entidad y traspasarlo a una cuenta en JP Morgan. Alcanzaron. “Es esa rapidez en tomar decisiones otra de las grandes diferencias con una compañía tradicional”, dice.

Desde NotCo, su CFO, Julián Moreno, es de una opinión similar: “El cargo tiene un rol mucho más emprendedor, muy acelerado, donde la toma de decisiones es básicamente para apoyar el negocio. A diferencia de una gran compañía, donde hay más burocracia y hay más foco en los sistema de control y las políticas”, comenta el ejecutivo, que antes de llegar al unicornio chileno (empresas valorizadas en más de US$ 1.000 millones) fue el CFO de Corona, y agrega: “Hay que ser muy multifacético, flexible, adaptarse a los cambios y estar dispuesto a estar metidos en el barro”.

Más de 1.200 personas a su cargo tenía Eva Smets, antes de llegar como CFO a la startup chilena Altum Lab, dedicada a incorporar inteligencia artificial para el desarrollo de materias primas, con operaciones en Latinoamérica, EE.UU. y Asia. Hoy, Altum Lab no pasa de las 20 personas en su equipo, repartidas por todo el mundo. De hecho, Smets vive en Bélgica. Reconoce que en una startup se tiene que tener más sombreros que en una compañía tradicional. “A veces tienes que meter las manos también en la operación, incluso en el área comercial. Pero sobre todo hay que tener mucha visibilidad hacia el futuro, debido a los constantes cambios. Los fundadores están enfocados en sacar adelante el producto o servicio, por lo que el propósito de tu cargo es fuerte porque ellos no saben qué va a pasar en un año o 15 meses más. Y ahí, la importancia de una planificación estratégica y resultados financieros”, dice Eva Smets.

“Estar metido en la parte operativa. Creo que eso es una de las grandes diferencias en una startup, con respecto a una empresa grande”, dice Felipe Anwandter, CFO de BUK, quien anteriormente trabajó en Falabella. También agrega: “Hay que acompañar el crecimiento acelerado, apertura de nuevos países, lanzamiento de productos, etc., donde las finanzas tienen que ser un facilitador. Por eso que hay que meterse en la operación, por lo que el cargo es estratégico. En una gran empresa uno no está tan metido en medio del negocio. Y ojalá, todo esto, con el uso de herramientas tecnológicas”, explica Anwandter.

Daniel Szarf, actual CFO de Justo, también trabajó antes en Falabella. “Hay mucha similitud, porque son estructuras similares y apoyados por mucha data, pero la gran diferencia es la capacidad de adaptación que tenemos que tener las startups. El constante crecimiento y nuevas líneas de negocio hace cambiar la planificación constantemente, lo que genera un gran dinamismo”, dice Szarf. De hecho, Justo es una empresa que desarrolla tecnología para la operación del mundo gastronómico, la cual tuvo un salto gigantesco debido a la pandemia.

Para Renzo Moratto, CFO Nubox, las startups operan en entornos altamente volátiles y con niveles inciertos de recursos. “Por ello debemos ser capaces de controlar los costos a corto plazo, los sueldos y los proveedores, al mismo tiempo que ayudan a acelerar el crecimiento de los ingresos”. Sin embargo, aclara Moratto, “muchas veces no contamos con grandes equipos, ni herramientas muy sofisticadas. Por eso tenemos el desafío de mantener el cohete andando hacia la Luna a toda velocidad, pero con una tripulación pequeña y herramientas básicas”.P

Los consejos para lo que viene...

Jorge Ramírez, CFO de Houm: “Como empresa tenemos una planificación, pero mi área siempre está monitoreando los mercados globales. Viendo posibles rondas y evaluando hasta cuándo nos alcanza la plata. Eso sí, por ahora estamos tranquilos y viendo cuál es el momento perfecto para reunirse de nuevo con inversionistas. No tenemos mucha preocupación por el tema de Silicon Valley Bank. Si bien parece anecdótico lo del banco en particular, creo que puede afectar a la oferta de crédito en EE.UU., y así, terminar ayudándole a la Fed en bajar la tasa de inflación. Eso es lo que estamos mirando, para ver cómo viene la mano. En un principio, eso apunta al mercado público, o sea, a la bolsa de valores. Pero la corrección de la bolsa tiene un correlato directo en los mercados privados, que es donde participamos nosotros”.

Eva Smets, CFO de Altum Lab: “El período de abundancia se acabó y no veo que vuelva a corto o mediano plazo. Es superimportante para las startups tener un Mínimo Producto Viable que muestre valor rápidamente. Además, generar ventas rápidas, idealmente sin tener que depender de afuera. Rentabilizar lo que se está haciendo lo antes posible. Ese es un cambio grande respecto al panorama anterior donde sí había espacio para ver si algo funcionaba o no. Por ejemplo, no se pueden invertir millones y millones en campañas de marketing. Lo complejo en el rol del CFO es fomentar el crecimiento sin la abundancia de inversión, como era antes. No sólo es bajar todos los costos, sino hacer inversiones de forma más inteligente. Por ejemplo, nosotros estamos en varios mercados. No sólo Chile, pero por ahora, tenemos que afianzar lo que tenemos para crecer en otros mercados”.

Felipe Anwandter, CFO de BUK: “Las startups necesitan mucho la inversión externa, especialmente las que están acostumbradas a ‘quemar plata’. En ese contexto, en 2021 los venture capital justificaban sus inversiones en que la startup creciera fuerte. Pero en el escenario actual, donde hay una mayor contracción de esos recursos, se empieza a ponderar más la sostenibilidad del negocio. Se valoran las empresas que pueden contar mejor la historia de crecimiento sostenible (rentable) y eficiente y, ésas serán las que tendrán más posibilidad de acceder a capital. Hoy es mejor crecer 1,5 o 1,8 veces al año que duplicar. Sin duda este es un año más desafiante de lo que vivimos en 2021, pero es algo sano. Así, nos preocupamos del verdadero plan de negocio y hacia dónde queremos ir”.

Daniel Szarf, CFO de Justo: “Las startups tendrán que lograr mucho más, con menos, algo que es muy desafiante y motivante. Maximizar todos los recursos. Significa tener muy bien aprendidas las lecciones del 2022 y estar preparado para una situación similar este año. O sea, hay que entender que la inversión de riesgo no será como antes y, por otro lado, el nivel de consumo en los canales digitales tampoco está en los niveles de pandemia. Además, la inflación que estamos viviendo retrae un poco el consumo. Para 2023 recomiendo que no se puede o no se debe depender de capitales externos, sino tener un negocio real y sustentable en el tiempo. Estar muy enfocado en la eficiencia. Por ejemplo, si quisiéramos abrir una nueva ciudad, tenemos que considerar las más densas. Rentabilidad ante todo y no tanto crecimiento”.

Julián Moreno, CFO de NotCo: “El escenario actual es un poco menos pesimista de lo que se avizoraba a finales del año pasado. Hemos visto que la economía chilena ha mostrado una mayor resiliencia, lo que se traduce en una mayor estabilidad. Los reportes del Imacec han estado sobre lo esperado y, si bien a principios de año se proyectaba un tipo de cambio (dólar) cercano a los $ 880 para 2023, hoy está más cerca del $ 800, lo que quita presión inflacionaria. Ahora, obviamente será un año más apretado que el 2021, donde hubo un exceso de liquidez, pero en NotCo lo vemos como una tremenda oportunidad, porque el foco va a estar en seguir creciendo la operación en un año más complejo, con foco en productividad, infraestructura y modelo de negocio. Siempre con el foco de seguir revolucionando la industria alimentaria”.

17.03.2023 Santiago Entrevista a Julian Moreno de Notco . Foto: Juan Farias / La Tercera

Renzo Moratto, CFO de Nubox: “Como CFO de Nubox, mi foco es asegurar que nuestros recursos se inviertan en las iniciativas que generan el mayor impacto para nuestros clientes, colaboradores, inversionistas y socios. Una de las grandes lecciones aprendidas en el camino de transformar a Nubox en una de las SaaS más exitosas de Latinoamérica es que tenemos que navegar el riesgo macroeconómico y del mercado de capitales. Siempre hemos mantenido los costos controlados, diversificamos nuestros riesgos financieros, mantenemos los cobros de efectivo ajustados y buscamos una rápida recuperación de las nuevas inversiones. Se debe priorizar la eficiencia del capital y una unidad económica sólida sobre una estrategia de crecimiento a toda costa”.