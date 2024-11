Controlador de Banmédica concreta su primera venta y pacta su salida de Perú

El 16 de julio, empresas Banmédica, a través de su grupo controlador United Health Group Incorporated, envió un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunciando su intención de vender sus operaciones en Sudamérica, lo que incluiría las operaciones en Chile, Perú y Colombia.

Y este 31 de octubre se comenzó a materializar la venta de una de sus filiales. El grupo anunció este viernes que, con fecha 31 de octubre de 2024, su filial Empremédica suscribió un contrato de compraventa de acciones con Grupo Crédito S.A., del grupo Romero, para la venta de sus 24.627.219 acciones en la sociedad peruana Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud (Pacífico EPS), que corresponden al 50% del capital accionario, en 950.850.000 soles, unos US$251 millones.

Además, las partes firmaron un acuerdo de terminación del contrato de asociación en participación celebrado entre Empremédica y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros en 2014 para el desarrollo del negocio de seguros de asistencia médica, en virtud del cual esta última pagará a Empremédica la cantidad de 180.000.000 soles, unos US$47,6 millones.

De acuerdo al hecho esencial, el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias en Perú. Una vez materializada la transacción, Banmédica dejará de tener participación en el negocio de prestaciones de salud, seguros de salud y seguros de asistencia médica en Perú.

24 Octubre 2022 Fachada isapre Banmedica Foto: Andres Perez

Banmédica completó su proceso de transformación de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones el 7 de octubre de 2024.

Banmédica reportó en 2023 ventas por unos US$ 2.800 millones en los tres países en los que opera, pero Chile aportó el 62%; Perú, el 25%, y Colombia, el 13%. El Ebitda, una medida operacional clave para medir la salud de un negocio, alcanzó a US$ 277 millones y las utilidades finales, a US$ 67 millones. Pero las operaciones en Perú y Colombia contribuyeron el año pasado con el 48,4% del Ebitda, según Feller Rate.

Perú aportaba casi un tercio del Ebitda del holding Banmédica, adquirido en 2018 por UHG a los grupos Penta y Fernández León en US$ 2.800 millones. Probablemente, creen personas ligadas a la operación, UHG siga ahora con la venta de su negocio en Colombia, donde también tiene socios locales -como el grupo Romero, en Perú- y la venta del negocio de Chile quede para el final. La venta de Perú, sin embargo, anticipa que el precio a recaudar por los tres países estarán muy por debajo de lo que el grupo estadounidense pagó hace más de cinco años.

En Colombia, Banmédica tiene el 76% de Colmédica Medicina Prepagada, símil de las isapres, con una participación de mercado del 23,73% al cierre de 2023. Facturó US$ 361 millones y ganó US$ 30 millones. En el negocio de las prestaciones, Banmédica participa en las clínicas Del Country y La Colina.

En Chile, el holding tiene dos isapres -Banmédica y Vida Tres- y varias clínicas, entre ellas la Clínica Santa María, su mejor activo. Las dos isapres vendieron en 2023 más de US$ 1.200 millones y capturaron el 26,4% de los afiliados y el 28,4% de los beneficiarios. Fuentes ligadas al negocio dicen que difícilmente los estadounidenses logren vender el negocio chileno en partes: la relación entre sus clínicas e isapres es muy difícil, dicen, de deshacer y vender por separado.

Banmédica es un grupo de tamaño relevante, pero que representa menos del 1% de la facturación de la gigante estadounidense, creada en 1977 en Minnesota.