Convención Constitucional recibirá a la CPC en una cita agendada para fines de diciembre

Tras presentar una nueva solicitud, la Convención Constitucional aceptó recibir a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y la reunión quedó agendada para el lunes 27 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, el gremio empresarial dijo además que “valoramos que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados para tener una buena Constitución de todos y para todos”.

Hace algunos días atrás, el presidente de la CPC, Juan Sutil, criticó a Elisa Loncon, quien habría aludido a problemas de agenda, para descartar la solicitud de audiencia presentada por el gremio empresarial. Además, dijo que presentaría una nueva solicitud para reunirse con el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

“No es adecuado. Mientras he sido presidente de la CPC he recibido a todas las personas que me lo han solicitado”, dijo en ese momento el timonel de la CPC.

Reunión con el BC

El pasado 9 de noviembre se llevó a cabo una presentación de Mario Marcel ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constituyente. Fue la primera aproximación del timonel del ente rector al debate sobre el Banco Central en la nueva Constitución.

Los temas a tratar en esta exposición fueron sobre el rol del Banco Central, sus funciones y mandatos. La gran mayoría de los convencionales se han mostrado a favor de que la entidad mantenga su autonomía.