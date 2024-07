Conversaciones Hub Sustentabilidad: Solo 15% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se cumplirían para 2030

En los estudios de La Tercera TV se realizó este lunes una nueva transmisión de Conversaciones Hub Sustentabilidad de Pulso de La Tercera.

Uno de los temas principales de conversación fue cómo las organizaciones están implementando el Programa Foward Faster de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una iniciativa que busca que las empresas se comprometan con objetivos de sostenibilidad de cara al 2030.

Esto último incluye metas como reducir las emisiones de gases contaminantes para limitar el calentamiento global a 1,5°C, generar salarios dignos y desarrollar resiliencia hídrica en operaciones y cadenas de suministro globales y lograr la igualdad de género a nivel de remuneraciones y participación de las mujeres en todos los niveles de gestión.

Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales buscan generar cambios positivos en el planeta de la mano del mundo privado. Sin embargo, se estima que solo el 15 % de esos ODS están bien encaminados para cumplirse hacia el 2030.

Tres invitados al diálogo, moderado por Bárbara Pezoa, abordaron los ODS desde diferentes perspectivas: el gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento de Sodimac, Juan Carlos Corvalán; la directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, Margarita Ducci, y el director ejecutivo de la Fundación Junto al Barrio, Nicolás Cruz.

Pacto Global: en Chile el 12% de los directorios tiene conciencia de que la sostenibilidad es importante

Aterrizar a la realidad local estos desafíos de carácter mundial que se encuentran en la Agenda 2030 de la ONU fue uno de los puntos en los cuales se ahondó en Conversaciones Hub Sustentabilidad.

Margarita Ducci, de Pacto Global -organización que busca hacer de puente entre la ONU y los empresarios- sostuvo que es “imposible” que el país avance de no tomarse en serio metas como las señaladas.

De la misma manera, Ducci señaló que “podríamos pensar que estamos en una posición bastante digna” al considerar que Chile ocupa el lugar 28 de 163 países en esta materia, pero que aseguró que esto no es una razón para relajarse, advirtiendo que a nivel nacional solo el 12% de los directorios tienen consciencia de la relevancia de la sostenibilidad.

Por otra parte, en el mundo solo un 15% de las metas de la agenda 2030 podrían cumplirse, según da cuenta la ONU. “Estamos muy atrasados y eso se debe en parte a la pandemia”, dijo la arquitecta. De todas formas, opinó que a nivel global existe una mayor conciencia de que la mencionada agenda está presente: “muchas multinacionales tienen el ADN de la sostenibilidad y lo han llevado a todo el mundo”.

No obstante, Ducci puntualizó que “si el directorio no tiene consciencia de que la sostenibilidad es parte fundamental del negocio, eso no va a permear al resto de la organización”.

“Necesitamos producción y rentabilidad, pero no a cualquier costo”

Uno de los aspectos que busca fortalecer el programa Foward Faster de la ONU es aumentar la rendición de cuentas y la trasparencia de las empresas. En ese sentido, la iniciativa hace el llamado al mundo privado a informar anualmente al Pacto Mundial del organismo sobre los avances. De lo contrario, se estima, se puede perjudicar la confianza de diferentes actores como clientes e inversores.

Es en línea con lo anterior que el gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento Sodimac, Juan Carlos Corvalán, aseguró que la información científica disponible da cuenta de que la humanidad se enfrenta por primera vez en su historia a un “callejón sin salida”. A eso adicionó que existe evidencia de que, de continuar en el mismo rumbo, “nosotros como seres humanos nos vamos a extinguir”.

Para evitar ese fatídico resultado, una vía es “empujar los ODS desde la realidad de las empresas”, sostuvo Corvalán, reflexionando que esto se puede lograr poniendo el foco “en los impactos ambientales propios y no tener una lógica de hacer una donación por aquí o por allá. Cuando tú lo incorporas sistemáticamente a la estrategia de tu negocio, es ahí donde esto hace sentido”.

De la misma manera, el abogado apuntó a que “nos hemos preocupado mucho de producir, rendir y generar rentabilidad. Y eso está bien, porque necesitamos producción y rentabilidad. Pero no a cualquier costo”. De igual modo, aseveró que “esa reflexión las empresas la están haciendo hace bastante tiempo. Aunque hay algunas que este tema todavía no les importa nada”.

Contexto cambiante

Otra de las voces que se hizo presente en Conversaciones Hub fue la de Nicolás Cruz, director ejecutivo de Fundación Junto al Barrio. Durante 15 años esta última organización ha trabajado buscando mejorar la calidad de vida en barrios de alta vulnerabilidad social como la población El Castillo en la comuna de La Pintana, La Legua en San Joaquín o la Pincoya en Huechuraba.

En relación con lo anterior es que Cruz destacó el primero de los ODS que es “poner fin a la pobreza”. Objetivo que para el arquitecto sólo es posible alcanzar si se pone el foco en fortalecer las competencias de las personas vulnerables a través de una coordinación adecuada entre las empresas, el mundo público y la sociedad civil.

Según Cruz “pueden existir comunidades, empresas y municipios, pero si no hay colaboración entre los actores para poner el foco en quienes más lo necesitan y fortalecer sus competencias -no de forma asistencialista- para que logren que la comunidad pueda materializar y estructurar sus sueños, se hace muy difícil el cumplimiento de cualquier cosa”.

Igualmente, el representante de Junto al Barrio expresó que si existiera una colaboración oportuna entre los municipios y la sociedad civil para ir en ayuda de los más necesitados, “el cambio sería impactante”.

“Cuando una empresa dice “quiero colaborar” los impactos son muy profundos, porque en general son muy veloces los cambios, a diferencia del Estado. Hay ahí una fuerza muy significativa que, llevada al territorio, puede generar tremendos cambios”, finalizó.