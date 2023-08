¿Cuánto valen las marcas de bebidas alcohólicas?: Heineken destrona a Corona en cervezas y Concha y Toro sigue en el top 10 en vinos

Heineken gobierna en el mundo de la cerveza, en el vino domina Moët & Chandon, Jack Daniels en el whisky, Smirnoff en el vodka y Bacardí en el ron. Son esas, según el informe Brand Finance Alcoholic Drinks 2023, elaborado por la consultora en valoración de marcas Brand Finance, las marcas más valiosas en cada una de esas categorías, un reporte global en el que una sola empresa chilena está incorporada: Concha y Toro, la empresa que controla la familia Guilisasti, que ocupa el noveno lugar, uno más que en 2022, en el segmento del vino.

El reporte anual Brand Finance Alcoholic Drinks 2023, analiza factores como la fortaleza de la marca, su valor financiero, la percepción del consumidor, la estrategia empresarial, la sustentabilidad y otros elementos.

En las cervezas, Heineken ocupa el primer lugar este año con un valor de marca que creció 10% hasta los US$ 7.600 millones, superando a la mexicana Corona -cuya valorización aumentó, pero menos, un 6%, hasta los US$ 7.400 millones- para convertirse en la marca de cerveza más valiosa del mundo.

El crecimiento del valor de marca de Heineken, dice el reporte, es el resultado de la continua innovación del gigante holandés. “Como la marca de cerveza más vendida en Europa, Heineken experimentó un aumento en los ingresos y un crecimiento orgánico debido a los aumentos de precio durante el último año. Dado que los consumidores están dispuestos a gastar más en productos percibidos como de mayor calidad, Heineken logró un sobreprecio”, dice el reporte. Heineken en Chile es socia del grupo Luksic, en partes iguales, de CCU.

El tercer lugar lo ocupa la estadounidense Budweiser, con un valor de marca de US$ 6.700 millones y un crecimiento de 19%, seguida por Bud Light (US$ 5.900 millones), que se mantiene en el cuarto lugar con un incremento del 31% en su valorización de marca.

En el quinto lugar se encuentra la mexicana Modelo con un valor de marca de US$ 4.200 millones, siendo un alza de 9% en relación al año pasado. Le sigue la china Snow, que bajó un 2% en su valorización, alcanzando los US$ 3.500 millones y la japonesa Kirin con un incremento del 11% llegando a los US$3.200 millones. Los últimos tres puestos los ocupan la japonesa Asahi, la estadounidense Coors y Miller Lite, en la décima posición, con un valor de marca de US$2.700 millones.

Además de calcular el valor de la marca, Brand Finance también determina la fortaleza de las marcas a través de un sistema de puntuación que evalúa la inversión en marketing, el capital de los stakeholders y el rendimiento empresarial. La evaluación de Brand Finance del valor de las marcas incorpora datos originales de estudios de mercado de más de 100.000 encuestados de 38 países y 31 sectores.

Asahi es la marca de cerveza con más fortaleza del mundo, con 92,6 sobre 100 puntos y una calificación AAA+. Le siguen en el top 10 de las marcas más fuertes, en orden descendente, Heineken, la sudafricana Carling Black Label, Kirin, Snow, la mexicana Tecate, la española Mahou, la china Tsingtao, la mexicana Victoria y, por último, Budweiser.

El ascenso de las marcas chinas

Este año las cervezas chinas dieron una sorpresa. Las marcas Zhujiang y Tsingtao tuvieron los dos crecimientos más rápidos de valor de marca a nivel global. La primera creció un 44% hasta US$ 680 millones. La segunda un 39% llegando a los US$ 2.100 millones.

De acuerdo con el reporte, Zhujiang creció el año pasado, en parte, gracias a su mejor posición entre los consumidores más jóvenes y con mayor sensibilidad a los precios. “Mientras sus competidores optaron por subir los productos, Zhujiang mantuvo estables los precios de la cerveza, ofreciendo una alternativa de calidad y precio medio”, dice.

Concha y Toro se mantiene en el Top 10 de vinos

En la categoería de los vinos, este año al igual que el anterior, un actor chileno se encuentra en el top 10 de las marcas más valiosas. Se trata de Concha y Toro, cuyo valor de marca, según Brand Finance, es US$368 millones, con un crecimiento de 16% frente a la medición de 2022. De esta manera, la compañía se ubicó en la novena posición en la industria del vino, mejorando un puesto respecto de la versión anterior.

Eduardo Guilisasti, CEO de la compañía, se refirió así al posicionamiento de la empresa chilena: “La calidad de nuestra oferta así como la premiumización de nuestro portafolio ha sido fundamental para cumplir con nuestro propósito. No obstante, no es lo único, también lo es el trabajo originado en nuestro propio Centro de Investigación e Innovación desde donde nacen todas las iniciativas que nos permiten pensar en trascender. También son muy relevantes la ambiciosa agenda de sustentabilidad, desde el viñedo, pasando por la operación hasta el producto final”.

Viña Concha y Toro

En el primer lugar del ranking se encuentra la marca de champaña Moët & Chandon, que mantiene el primer puesto por tercer año consecutivo, con un valor de marca de US$ 1.300 millones, 10% menos que el año anterior.

El segundo puesto lo ocupa la marca china de vinos Changyu, con una valorización de US$1.200 millones, seguida por la estadounidense Chandon (US$ 1.000 millones, con un crecimiento de 8%). En el cuarto y quinto puesto, respectivamente, se ubican los franceses Veuve Clicquot (con un retroceso de 2% en su valor llegando a US$ 900 millones) y Dom Perignon, cuyo valor de marca bajó 10% a US$ 700 millones.

El vino americano Barefoot Wine se encuentra en el puesto número seis, en el séptimo los australianos de Penfolds, en el octavo Behringer. Finalmente, el puesto número nueve lo ocupa Concha y Toro y el diez, el australiano Jacob’s Creek.

En el sector de vinos y champañas, dice el reporte, los vinos han obtenido mejores resultados en términos de valor de marca. En ese sentido, señala que las champañas de alta gama se han resentido y que las difíciles condiciones de cultivo, la menor disponibilidad y las subidas de precios han llevado a algunos consumidores a optar por vinos espumosos de gama más baja como alternativa. “Para los menos afectados por situaciones financieras más duras, esto podría deberse a que no quieren parecer vulgares u ostentosos al permitirse productos de lujo cuando otros están luchando contra el aumento del coste de la vida”, agrega.

Whisky, vodka y ron... y el baijiu

El ranking también considera otros licores. En el segmento del whisky, Jack Daniels se posiciona como la marca más valiosa del mundo, con un incremento del 21%, alcanzando el valor de marca de US$ 3.500 millones. En esa categoría, el top 5 lo integran la inglesa Johnnie Walker, la canadiense Crown Royal, la irlandesa Jameson y la también inglesa Ballantines. Cinco de las top 10 son inglesas: las otras tres son Chivas Regal, Grant´s y Glenfiddich.

En el caso del vodka, la rusa Smirnoff lidera el podio, con una valoriza en 2023 de US$ 2.600 millones. En segundo lugar está Grey Goose y luego Absolut.

En el ron, la marca Bacardí (con US$ 2.300 millones) mantiene su título de marca más valiosa del mundo. Más atrás le siguen Captain Morgan, Malibú, Havana Club y Brugal.

En el caso del tequila, el top 10 lo encabeza la mexicana Don Julio, con un valor de marca 34% superior al del año pasado, alcanzando los US$ 1.800 millones. Por su parte, en el segmento del gin, la marca británica Gordon’s superó a Bombay Sapphire como la más valorada del mundo, con un incremento de 38%, hasta los US$ 790 millones.

Una mención aparte, pero muy relevante. El estudio también incluye un ránking global de bebidas espirituosas, que agrupa a varias categorías. Por octavo año consecutivo, la más valiosa es Moutai, la marca de baijiu de élite, que tiene un increíble valor de US$ 49 mil millones. “Aclamado como el licor nacional de China, la profunda herencia de Moutai y su asociación con la tradición china le han a su dominio del mercado”, dice el reporte. Las cinco principales marcas son chinas y en el sexto lugar está el cognac Hennessy, con un valor de US$ 6.200 millones.