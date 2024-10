Cuatro acusados y un delator: los rostros tras la colusión de los casinos que denunció la FNE

Primero, un contexto para entender un caso que marcará meses. El mercado de los casinos de juegos factura más de US$500 millones al año y suma hoy 25 plazas: ocho de Enjoy, siete de Dreams y cuatro de Marina del Sol. En conjunto, las tres tienen el 70% de los permisos -otros cuatro actores tienen entre una y dos licencias cada uno-, pero acumulan el 90% de las ventas. Son los más relevantes.

La ley permite otorgar permisos de casinos por quince años plazo: entre 2020 y 2021 vencían 14 licencias que debían ser renovadas. En las licitaciones, realizadas entre octubre de 2021 y febrero de 2022, Dreams, Enjoy y Marina del Sol fueron las únicas oferentes por las plazas que tenían hasta entonces. Y con montos bajos: menos del 1% de los ingresos brutos promedio, mucho menos que entre el 20% y 40% ofrecido como pagos a los municipios en las licitaciones de 2016 y 2018. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa que aquello ocurrió porque las tres se coludieron para no competir.

La FNE pide multas millonarias, sobre todo para Dreams, la empresa de Claudio Fischer, con US$ 112 millones. Para Enjoy solicitó US$ 37 millones.

Pero pidió una sanción aún peor: que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ponga término a las 10 concesiones obtenidas vía colusión. Aquello, sin embargo, tardará en resolverse: abogados estiman que el juicio, Suprema incluida, tardará entre tres y cinco años.

Si así ocurre, Enjoy arriesga las plazas de Antofagasta, Los Ángeles, la estratégica ubicación de Rinconada de Los Andes y San Antonio. Dreams ganó, en los procesos cuestionados, otra pieza central: San Francisco de Mostazal, además de Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Y Marina del Sol arriesga Calama y su emblema: Talcahuano.

Además, cuatro de los cinco acusados de la colusión -eximen al presidente de Marina del Sol, por acogerse a la delación compensada- arriesgarán penas de cárcel. La FNE fue explícita en excluir a Nicolás Imschenetsky. Para activar acciones contra los otros, deberá esperar primero el dictamen del TDLC y solo después de aquello tiene seis meses para denunciar penalmente. Abogados dicen que no aplica en este caso la ley de delitos económicos promulgada el año pasado, pero sí que el sistema antiguo impone penas de entre tres años y un día, a 10 años.

Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams.

Jaime Wilhelm, el gerente general de Dreams por casi 17 años

Fue el brazo derecho de los hermanos Claudio y Humberto Fischer en el negocio de los casinos por 17 años. Asumió el 1 de septiembre de 2006 y renunció el 8 de agosto del año pasado. Junto a él, abandonó la empresa el gerente de finanzas, Claudio Tessada, los más involucrados en el caso por el que también está acusado el presidente del directorio y dueño de la firma, Claudio Fischer. Ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad Católica, Jaime Roberto Wilhelm Giovine tiene 58 años, nació en julio de 1966, y cursó un MBA en Solvay Brussels School of Economics and Management, de Bélgica.

A Wilhelm la FNE le allanó con el OS9 de Carabineros su casa en agosto de 2022, por lo que tempranamente sabía que el caso apuntaría a él. La FNE dijo en su requerimiento que Wilhelm ya declaró. Pero también que “borró selectivamente mensajes en conversaciones de WhatsApp que había sostenido con otros de los ejecutivos investigados el día antes que su domicilio fuera allanado”.

Fue el más activo interlocutor de Dreams con Marina del Sol. Y el gestor de los primeros encuentros. El 4 de mayo de 2021 citó a su casa a sus dos competidores -Nicolás Imschenetzky y Henry Comber- para “establecer las confianzas” entre competidores. El 22 de mayo le escribió a Imschenetzky por las licitaciones que se venían. “Yo creo que como está la situación actual, más aún con la constituyente escribiendo la nueva constitución, al 21 de octubre no llega NADIE. Solo los incumbentes. Ademas Enjoy tendrá muchos problemas para presentarse producto de las bases. Si me preguntas a mí, quizas lo mejor dejar que suceda no mas y mantenemos intactos nuestros derechos (sic)”.

La FNE pide para Wilhelm la multa más alta de los cinco: 1.218 UTA, casi US$ 1 millón, cifra calculada sobre la base de su remuneración en todos estos años y los bonos recibidos por sus cargos en Dreams.

Claudio Tessada, el CFO de Dreams.

Claudio Tessada, el CFO de Dreams que antes dirigió Lan Airlines en Brasil

Ingeniero comercial de la Universidad Católica, Claudio Tessada Pérez ejerció durante 11 años y 8 meses como gerente de administración y finanzas de la empresa de la familia Fischer. Asumió el 1 de mayo de 2012. Antes trabajó en Lan Airlines, entre enero de 2001 y septiembre de 2007 fue country manager de Lan Airlines en Brasil, período en el que cursó un MBA en la Getulio Vargas. “Muy buena persona y buen profesional”, dice alguien que lo conoció en la aerolínea. Antes de Lan, por tres años, y tras egresar de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, Tessada fue operador de mesa de renta variable del Banco Santander Chile.

Claudio Tessada declaró el 27 de marzo de 2024 ante la FNE.

Tessada participó en uno de los episodios más gráficos de los resguardos que tomaban los involucrados: una reunión que se hizo el 4 de octubre de 2021, en las oficinas de Dreams, después de las 19:30. El presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, se estacionó a 50 metros de las oficinas. En una camioneta blanca, Claudio Tessada salió a buscarlo y le preguntó si su teléfono estaba apagado. Claudio Tessada reconoció haber recogido en su camioneta a Nicolás Imschenetzky y que aquello era necesario porque “Claudio Fischer estaba preocupado justamente de esto de que estábamos a dos semanas de las licitaciones y no quería que lo vieran junto con Nicolás Imschenetzky”, dice el requerimiento de la FNE.

Tras los allanamientos de agosto, Tessada intentó hacer un control de daños. Se reunió con el gerente de desarrollo de Marina del Sol, el exsuperintendente Francisco Javier Leiva, le pidió apagar su teléfono y le envió un mensaje a Imschenetzky: “si había posibilidad de que éste conversara en privado con Jaime Wilhelm y que Dreams no iba a delatar nada ante la FNE”, dice el texto. Eso fue el 5 de agosto. Marina del Sol se había autodenunciado el mismo 2 de agosto. Tessada y Wilhelm tendrán el mismo abogado defensor: Radoslav Depolo, exministro titular del TDLC.

La FNE pide para Tessada una multa de 761 UTA.

Claudio Fischer, empresario, dueño de Dreams.

Claudio Fischer, empresario, dueño de Dreams, el más acaudalado de los cinco

Es el mayor de los acusados. El empresario Claudio Félix Fischer Llop cumple 67 años en diciembre y es el controlador de Dreams, la empresa que administraba junto a su hermano Humberto, fallecido en 2023. Cada uno tenía el 50% de Nueva Inversiones Pacífico Sur Ltda., dueña del 99,9% de Dreams. Fischer es también el más acaudalado de los acusados por la FNE: años atrás vendió la empresa que controlaba junto a su socio también fallecido, Víctor Hugo Puchi: Empresas Aqua Chile, la mayor salmonera del país, a Agrosuper, en US$ 850 millones.

Henry Comber lo bautizó con un nombre en clave: “El repuesto para el helicóptero”. Es que Fischer tiene y pilotea helicópteros y avionetas.

Según declaró Nicolás Imschenetzky, en la reunión de octubre de 2021, Fischer selló al acuerdo con un apretón de manos. “Si ustedes no van a postular en ningún lado más, dejémoslo así”, dijo en ese encuentro Imschenetzky. “Y ahí Claudio Fischer se para y dice ‘Bueno, ahora podemos estar más o menos todos tranquilos’ y me extiende la mano”, declaró en diciembre de 2022. En el requerimiento de la FNE no aparecen declaraciones de Claudio Fischer, pero sí intercambios de WhatsApp con sus dos exejecutivos de confianza, quienes sí testificaron, este año, ya fuera de Dreams. Fischer no ha hablado, pero la declaración de su empresa de este viernes insinúa que no tuvo nada que ver con acciones de sus exejecutivos. Dreams rechazó “toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos”. Ese directorio lo preside Fischer y lo integran solo otras dos personas: Enrique Cibié y, tras la muerte de su hermano Humberto, Francisco Lepeley Contesse.

La Fiscalía pidió para Claudio Fischer una multa de 941 UTA.

Henry Comber presidió Enjoy hasta abril de este año.

Henry Comber, el más novel en la industria, dejó Enjoy once días después de declarar

El ingeniero comercial Henry Comber Sigall, 63 años, es el más nuevo en la industria de los casinos, como reconoció la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento. Llegó por casualidad. EuroAmerica, el holding financiero del que fue su CEO y hoy su presidente, era acreedor de Enjoy, entonces controlada por la familia Martínez. EuroAmerica llegó a tener el 25,5% de Enjoy. Comber, quien trabajó 20 años en Citibank fuera de Chile -Costa Rica, República Dominicana, Paraguay y Venezuela-, llegó a la empresa de la familia Davis en 2005. Hoy es su presidente de una mesa integrada por Nicholas Davis, Juan Pablo Armas, Jorge Lesser y José De Gregorio. En 2020 fue designado integrante de la comisión de acreedores de Enjoy. Hacia fines de 2020 Comber y Jaime Wilhelm, comenzaron a discutir una posible fusión de los dos mayores actores. En abril de 2021, entró a Enjoy y asumió la presidencia. Renunció el 23 de abril de 2024, en la junta anual de accionistas a la que no repostuló. “Son tiempos desafiantes para la industria de casinos de juego”, escribió en su carta de despedida. Once día antes, el 12 de abril, Comber declaró ante la FNE, 620 días después de que el OS9 de Carabineros allanara su casa.

Personas que lo conocen dicen que la investigación lo afectó y precisan que las pruebas contra él son menos directas que contra sus pares de Dreams, empresa que suma tres acusados. Su primera gran intervención, reconstruida por Nicolás Imschenetzky, de Marina del Sol, es de septiembre de 2021. “El primero que toma la palabra es Henry Comber y dice ‘miren, a mí ni siquiera me miren, nosotros como Enjoy tenemos realmente problemas económicos serios, estamos terminando esta RJ (reorganización judicial) con suerte vamos a alcanzar a levantar las boletas de garantía para poder participar en las licitaciones de las plazas que tenemos que defender, entonces, nosotros de competir, ni hablar”. Protagonistas de esa época dicen que las palabras de Comber describían exactamente la situación de Enjoy. Pero que fueron muy imprudentes. La FNE pidió para él una multa de 130 UTA.

Nicolás Imschenetzky, dueño de Marina del Sol.

Nicolás Imschenetzky, “el Ruso”, el dueño de Marina del Sol que confesó

Tiene 49 años y es el menor de los cinco acusados por la FNE. Fue, además, quien se acogió a la delación compensada. Presidente de Marina del Sol, sus contrapartes lo llamaban “el Ruso” o “Putin” en sus conversaciones de WhatsApp. También “rusosky”. Es que su familia proviene de Rusia: su abuelo, Wladimir, llegó a Chile desde ese país, y su padre, Nicolás Imschenetzky Popov, siguió luego al mando de los negocios. Nicolás Imschenetzky Ebensperger, ingeniero civil industrial, se sumó a los negocios familiares en 1998. Su familia es dueña de Valmar, un grupo que, además de Marina del Sol, tiene negocios en la construcción, donde están sus orígenes, y la salud, con la red de clínicas Andes Salud.

El día en que allanaron su casa, el 2 de agosto de 2022, Marina del Sol presentó una postulación al programa de delación compensada. El 1 de diciembre, Imschenetzky declaró. Sus palabras se repiten insistentemente en el requerimiento de 41 páginas de la FNE. El gerente general de Marina del Sol, Juan Ignacio Ugarte, declaró el 9 de diciembre de 2022 y fue quien dijo la frase que resumía la colusión: “El que tiene, mantiene”. También declaró otro ejecutivo: el exsuperintendente Francisco Javier Leiva, gerente de desarrollo de Marina del Sol. Todos fueron eximidos de multa y persecución penal.

El 1 de septiembre de 2021, Imschenetzky conversó con Wilhelm y Henry Comber, de Enjoy, tras una reunión gremial. Fue, según Imschenetzky, “la primera conversación real donde se empieza a develar que efectivamente puede existir una posibilidad de no competencia o de no agresión”.

Ya para octubre, cuando se licitaban nueve plazas, el acuerdo estaba operativo. Marina del Sol ofertó sin competencia por Calama y Osorno; Enjoy, por Antofagasta y Los Ángeles, y Dreams, por Temuco y Valdivia. “Temuco, que lo teníamos listo para postular, no lo presentamos (…) el motivo real por el que no la presentamos era porque teníamos el acuerdo de Dreams y con Fischer de no pelearnos plazas y, como Talcahuano venía después (…), el riesgo que corríamos como Marina del Sol era enorme”, confesó a la FNE en diciembre de 2022.