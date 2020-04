De Gregorio tras recorte de tasas: “Al Banco Central no se le acaban las balas en el 0%”

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, dijo que ante el golpe económico que significa el coronavirus (Covid-19), lo importante es que el actuar del emisor y el gobierno permita al país volver a funcionar después de la crisis sanitaria. El economista también dijo que es muy relevante que durante este periodo se les garantice tranquilidad financiera a las personas y las empresas.

En entrevista con la radio Pauta, De Gregorio advirtió “que en Chile hay cientos y miles de trabajadores que si no salen a la calle no consiguen sus ingresos, y que no necesariamente están en el 40% más pobre”.

Ante este escenario, el decano de Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile apuntó que se necesita un apoyo de ingresos masivos.

“El problema de hoy no es tradicional, como cuando se dice vamos a construir una carretera (para impulsar la economía). Entonces, lo que se necesita es apoyar con ingresos, porque eso va a permitir que la gente pueda pasar de forma más tranquila la crisis sanitaria y las empresas puedan pasar este temporal”, sostuvo.

En esa línea, el economista plantea el impulso de un “programa masivo y flexible” de garantías para que las empresas puedan conseguir créditos, "ya que en el contexto actual nadie quiere prestar, los créditos se contraen, hay mucho riesgo y nadie quiere tomar decisiones o hacer cosas nuevas”.

“Lo importante es que cuando salgamos de esta crisis tengamos una economía donde podamos volver a trabajar y generar ingresos”, indicó el también exministro.

Caída de 2% no es tan mala

Sobre las proyecciones de crecimiento de la economía, De Gregorio apunta que una caída del PIB en 2% no sería un escenario que habría que lamentar dado el contexto. “Si tú me dices que este año vamos a caer un 2%, dado la magnitud de la crisis, es malo, pero no un desastre y ojalá estemos en ese orden”.

Respecto aumentar el gasto de Chile, el expresidente del Banco Central comentó que “no cuando uno gasta más es irresponsable, Chile está gastando más desde el 2012 y lamentablemente seguimos siendo la segunda economía con menos deuda de la Ocde y la menor entre los países en desarrollo. Ahora estamos viviendo un periodo absolutamente excepcional, que requiere medidas excepcionales, pero no olvidemos de todo lo que se gaste hoy, mañana se tiene que pagar”.

Actuar del Banco Central

Sobre la baja en la Tasa de la Política Monetaria a 0,50%, el economista dijo que “al Banco Central no se les agotan las balas en el 0%" ya que después viene la política monetaria no convencional.

"Obviamente no tenemos un súper espacio, pero hay políticas no convencionales si queremos dar mayor impulso”, apuntó.

Sin embargo, el decano de la FEN agregó que “los problemas o las soluciones van más por el lado de la política fiscal, de provisión de liquidez y en el funcionamiento de los mercados financieros”.

Mientras que, sobre las distintas iniciativas que se promueven para el accionar del Banco Central, en medio de la crisis sanitaria, el expresidente del organismo apuntó que lo importante es que está institución es “la que debe tomar la iniciativa y dejemos que ellos sigan manejando la situación, y vayan definido que nuevas autorizaciones pueden requerir”.