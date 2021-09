Débiles datos en China empujan al cobre a su menor nivel en más de un mes

El cobre cerró a la baja en la Bolsa de Metales de Londres este jueves, luego de la publicación de datos macroeconómicos en China que generaron decepción entre los inversionistas.

El metal rojo cedió un 2% a US$ 4,1009. En el mes baja -4,45%, mientras que en lo que va del año sube 16,8%. El metal rojo llegó a su menor nivel desde el 20 de agosto y registró su mayor caída mensual desde 20 de septiembre.

Esto en medio de la publicación de datos. La actividad industrial de China se contrajo en septiembre por primera vez desde febrero de 2020, cuando el coronavirus paralizó la actividad del gigante asiático. Esta baja coincide con una serie de apagones en el país y miedos por la inestabilidad en su poderoso sector inmobiliario en medio de la compleja situación de Evergrande.

Evergrande

“China ayer dejó en evidencia la desaceleración de sus fábricas, con el PMI Manufacturero cayendo por debajo de los 50 puntos, lo que indica que la industria en China se contrajo durante el mes de septiembre. Esto no ocurría desde febrero del 2020, es decir, desde el inicio de la pandemia, lo que preocupa al mercado y podría generar una revisión a la baja del crecimiento del gigante asiático por parte de los bancos de inversión. Este escenario genera que las perspectivas de demanda de cobre disminuyan y eso repercute en la una caída en los precios del metal”, dijo un analista de XTB Latam.

El precio a futuro

Pese a la baja que tuvo el cobre en esta jornada, los expertos enfatizan que el precio del metal rojo debería estar cerca de los US$4.

En entrevista con Bloomberg, el presidente de Sonami y ex presidente ejecutivo de Codelco indicó que “no deberíamos ver grandes sorpresas de aquí a fin del año. La oferta y la demanda en los próximos años también van a seguir más o menos ajustadas, así que los precios deberían ser, no extraordinarios, pero buenos o superiores al objetivo de precios a largo plazo”.

El socio director de Alta Dirección, Cristián Cerna señaló que “la caída del cobre es una sobre reacción por Evergrande y otras potenciales empresas Chinas en igual condición, pero el stock de cobre mundial es de 313.000 toneladas lo que representa el consumo de 5,5 días en todo el mundo. Por ello el cobre no debería bajar más US$4″.

Los fundamentos para el precio futuro siguen sólidos, planteó el director ejecutivo de Plusmining.

“El precio del cobre en sus fundamentos se muestra bastante positivo en una perspectiva de mediano y largo plazo. Esta baja que esperamos para el precio del cobre en el próximo tiempo, es parte de las fluctuaciones normales y esperados, para un mercado de la profundidad como el mercado del cobre”, dijo el director ejecutivo de Plusmining.