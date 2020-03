Desde la próxima semana el cobro del seguro de cesantía podrá hacerse 100% online

Hoy el trámite para poder cobrar el seguro de cesantía no es completamente online, ya que sólo las personas que cuentan con sus claves de acceso en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) pueden hacer los trámites mediante la sucursal virtual, y una de esas claves sólo puede ser obtenida en la sucursal física.

En medio de la contingencia por el coronavirus, y en momentos en que el seguro de cesantía es clave entre las iniciativas que propuso el gobierno para enfrentar este período de desaceleración económica, la Superintendencia de Pensiones (SP) instruyó a la AFC que tome medidas para que todos los trámites del seguro de cesantía se realicen vía electrónica, cuestión que deberá quedar zanjada a más tardar el miércoles de la próxima semana.

Es por esto que hoy la AFC comunicó que a partir del 1 de abril los afiliados podrán usar el canal web para hacer todo el trámite del cobro del seguro, y así evitar ir a sucursales. Para ello, podrán ingresar en la sucursal virtual sólo con su clave de usuario, la cual puede ser obtenida en la misma página, o a través del centro de atención telefónica.

Es por esto que la AFC hizo un llamado a evitar que las personas vayan a las sucursales. De todas maneras, la red física está atendiendo de lunes a jueves de 9.00 a 14.00, y el viernes de 8.30 a 13.30, con excepción de las sucursales ubicadas en Miraflores, Teatinos y Providencia, que estarán cerradas a partir del viernes por las medidas de cuarentena. Los usuarios que acuden a cualquiera de las sucursales pueden entrar en grupos de 10 personas como máximo, dependiendo de la capacidad de cada sucursal.

Lo que instruyó el regulador

No se había hecho antes porque la regulación no lo permitía, pero ahora la Superintendencia de Pensiones comunicó que “amparada en el Decreto N° 104 del Ministerio del Interior del 18 de marzo de 2020, mediante el cual declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública en todo el país por un período de 90 días, la SP dispuso de las autorizaciones pertinentes para que la ciudadanía pueda tramitar todos los beneficios del seguro de cesantía a través del sitio web de la AFC a través de dos mecanismos: (i) utilizando la Clave Única otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación (sin otra clave adicional) o, (ii) en caso de no tenerla, utilizando la clave única de identificación que otorga la propia AFC (sin otra clave adicional)”.

Adicionalmente, agregó que en este segundo caso, se establece que la AFC deberá disponer de procedimientos que le permitan validar la identidad del usuario y generar un protocolo robusto de autentificación de otorgamiento, recuperación y control. “También se solicita a la administradora que adopte las herramientas de prevención y detección temprana de fraudes como, por ejemplo, el control de direcciones IP desde donde se solicita el beneficio, control de intentos fallidos de acceso, patrones de fraudes y el envío de correo electrónico al ex empleador al momento de la tramitación del beneficio, entre otros mecanismos de seguridad”, dice el comunicado

En su oficio, además, dispuso de las siguientes medidas complementarias: en trámites de beneficios, la AFC deberá establecer procedimientos para que quien solicite el beneficio pueda remitir física o electrónicamente la documentación necesaria. La atención presencial para este trámite de igual manera se mantiene.

Por otro lado, para el pago de prestaciones de cesantía, es decir, del seguro, se establece que deberán ser pagadas preferentemente de forma electrónica. En el caso de las personas que ya se encuentren en régimen de pago del seguro y hayan elegido la opción de pago en efectivo, la AFC deberá hacer las gestiones para que ese pago pueda ser vía banca electrónica, previa comunicación con la persona.

A la fecha, de los casi 150.000 pagos por seguro de cesantía que se realizan al mes, el 93% ya se efectúa por la vía electrónica mediante cuentas vista o cuentas corrientes. El restante 7% de los beneficiarios opta por la modalidad de pago en efectivo.