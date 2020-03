Las 6 claves para entender cómo operará y quienes pueden acceder al seguro de cesantía durante la contingencia del coronavirus

No más finiquito ¿Qué documento hay que presentar ahora?. Hoy, para cobrar el seguro de cesantía, es un requisito indispensable tener un finiquito, es decir, estar cesante. Sin embargo, el gobierno anunció que los trabajadores podrán cobrar el seguro de cesantía para recibir una remuneración mensual sin haber sido despedidos, siempre y cuando hayan tenido que dejar de trabajar y sus empleadores no les estén pagando el sueldo. Ahora el procedimiento para cobrar este seguro no requerirá de un finiquito, sino que más bien, se implementará un procedimiento especial donde se constate que el contrato de trabajo quedó suspendido. De todas maneras, cuando pase la contingencia y el empleado retome su trabajo normal, conservará su antigüedad en la compañía y la remuneración que recibía.