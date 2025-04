Desocupación corta ciclo de un año de bajas y se mantiene en 8,7%, mientras creación de empleo se sigue desacelerando

La tasa de desocupación del primer trimestre en Chile replicó la misma cifra que registró durante el balance entre enero y marzo del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cortando una racha de 12 trimestres móviles consecutivos de bajas interanuales.

La tasa de desocupación nacional fue de 8,7% en los primeros tres meses del año, con lo que se mantuvo invariable en doce meses, resaltó el INE. Esta tasa de desempleo es la mayor desde el trimestre julio-septiembre del 2024 (también de 8,7%).

Además, si se considera la estacionalidad (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural), la tendencia no cambia. La cifra se situó en un 8,5 %, y no registró variación con respecto al trimestre móvil anterior. El 8,7 % fue también superior a la del trimestre móvil anterior, de diciembre a febrero, cuando la cifra llegó a un 8,4 %.

La nula variación en 12 meses se explica porque tanto el crecimiento de la fuerza de trabajo como el de creación de empleo fue el mismo: 0,9 % en 12 meses.

Con esto, el trimestre móvil terminado en marzo siguió mostrando una desaceleración en la creación de empleo total, llegando a solo 80 mil en relación al mismo período del año pasado. Esta es la menor cantidad de puestos nuevos desde abril de 2021, en decir, en pleno período de pandemia.

Sin embargo, si se revisa la cifra diferenciada entre formales e informales las noticias son mejores. En enero-marzo se crearon casi 275 mil empleos formales, el mayor número desde enero de 2022. Mientras, por el contrario, se destruyeron 194 mil empleos informales, la mayor cantidad desde marzo de 2021.

Con esto, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 25,8%, convirtiéndose en la menor desde octubre de 2020 y decreciendo 2,3 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron un 7,4 %, incididas tanto por los hombres (-6,9 %) como por las mujeres (-8,1 %).

“Estas cifras ratifican que el mercado laboral mantiene brechas de capacidad amplias, con una tasa de desempleo desestacionalizada que sigue en torno a 8,5%. Respecto al alto dinamismo de la fuerza de trabajo, es un fenómeno que se observa hace varios meses”, señalan desde Scotiabank.

Mientras, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP, señala que “l estancamiento en la tasa de desempleo es uno de los signos de debilidad del mercado laboral, lo que da cuenta de que, a pesar de que lidera la creación de empleo formal, ésta no es lo suficientemente dinámica para lograr una reducción decidida de la tasa de desempleo. Esto, en un contexto donde la tasa de desempleo de 8,7% es muy elevada en términos históricos. Si la comparamos con la década pasada, entre 2010 a 2019, este indicador promedió el 6,9%”.

Sectores

Mientras que los sectores económicos que más contribuyeron al incremento de la población ocupada, según explicó el INE, fueron actividades financieras y de seguros (19,5 %), alojamiento y servicio de comidas (7,5 %) y actividades profesionales (8,4 %); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (3,1 %) y trabajadoras por cuentas propia (0,6 %).

Ante este contexto, respecto al mismo periodo del año anterior, la tasa de participación y de ocupación se situaron en un 62,4 % y un 57,0 %, sin variación respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 0,9 %, influida únicamente por las personas inactivas habituales (1,4 %).

Según el sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en un 9,5 %, no presentó variación en el periodo y fue la más alta desde el trimestre de febrero a abril de 2024 (9,5%). El INE explicó las cifras por el ascenso de la fuerza de trabajo (1,2 %), fue similar al registrado por las mujeres ocupadas (1,3 %). Por su parte, las desocupadas crecieron un 0,5 %; mientras las tasas de participación y ocupación se situaron en un 52,9 % y un 47,9 %, incrementándose 0,1 pp. en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo se expandieron un 0,6 %.

n los hombres, la tasa de desocupación fue un 8,1 %, creciendo 0,1 pp. en un año y la mayor tasa desde el trimestre agosto-septiembre del 2024 (8,1%), “a raíz del alza de un 0,7 % de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5 % registrada por los hombres ocupados”, explicó el INE. Los desocupados, en tanto, aumentaron un 2,0 %; mientras las tasas de participación y ocupación se situaron en un 72,3 % y un 66,4 %, decreciendo 0,1 pp. y 0,2 pp., respectivamente. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron un 1,6 %.

Horas trabajadas

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió un 0,5 %, según el informe del INE; el promedio de horas trabajadas decreció un 1,3 %, llegando a 35,9 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,5, y 32,4 horas para las mujeres.