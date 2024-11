Diputados de oposición ven con buenos ojos subsidios masivos a paneles solares, pero sin ligarlo a subsidios eléctricos

Lejos de sorprenderse, entre los diputados de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados ven positivo que el Ejecutivo busque subsidiar instalaciones masivas de paneles solares. La idea fue adelantada por el ministro Diego Pardow a Pulso, señalando que incluirá dicha iniciativa entre las indicaciones que ingresará el gobierno al proyecto para ampliar el subsidio eléctrico, y que se tramita en la instancia parlamentaria.

Sin embargo, no hay consenso sobre un tema fundamental: el diseño del programa estaría condicionado a que exista un exceso de recaudación, asociada al articulado para aumentar el beneficio a la totalidad de 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). En simple, si no se alcanza a cubrir el objetivo previsto con las postulaciones reales, lo que sobre sería destinado a una entidad ejecutora para instalar unidades fotovoltaicas domiciliarias. Pero dicha ligazón no convence a los legisladores.

“Nuestro planteamiento es que sólo con el pilar recaudatorio del excedente de IVA es suficiente para financiar a todos los inscritos como beneficiarios e, incluso, para comprar paneles solares con el saldo a favor. Con ello, queda claro que el proyecto de ley no necesita otras vías de ingreso”, dice el presidente de la comisión, Marco Sulantay (UDI).

Así, descarta apoyar las otras dos fuentes de recaudación planteadas por el Ejecutivo, provenientes de una sobretasa transitoria al impuesto de las emisiones de dióxido de carbono, y del denominado “pilar PMGD”, que consiste allegar recursos por US$ 180 millones, a través de la creación de un cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas) con cargo al precio estabilizado, la remuneración que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

“Durante la tramitación de esta iniciativa, tuvimos la opción de escuchar las exposiciones efectuadas por expertos en el tema y todas apuntan a que el millón novecientos mil beneficiarios están ampliamente costeados con los US$80 millones adicionales que generará el excedente de IVA, los que se sumarán a los US$120 millones aprobados en la creación del fondo. Estamos seguros que los US$200 millones anuales que se recaudarán durante tres años, no sólo financiará a cada uno de los beneficiarios inscritos, sino también se podrán adquirir paneles solares destinados a rebajar las cuentas de luz de miles de familias, especialmente de los sectores rurales, además de las PYMES”, remarcó Sulantay.

Para José Miguel Castro (RN), si bien la propuesta de redistribuir los recursos sin utilizar “no es una mala idea”, rebate que “el gobierno estaría contando con que nosotros cambiemos las reglas del juego para las pequeñas y medianas empresas de generación de energías renovables y eso le hemos dicho al gobierno en incansables oportunidades que no lo vamos a hacer”.

Castro remarca que las advertencias planteadas por empresas del segmento PMGD. “Hemos visto que es muy poco el beneficio en comparación a todo lo malo que trae, como, por ejemplo, que la imagen del país se vaya al piso”, insiste.

Andrés Celis (RN) ve como “positivo” recordando que “este fue un punto clave del programa del Presidente Boric, por lo que resulta al menos curioso que, al final de su gobierno, surja ahora la opción de implementar los paneles solares, y además mediante una entidad específica que ejecutará todo el programa”.

En esa línea, pide discutir el programa de fomento a los paneles solares “a través de una licitación pública, abierta y transparente, ya sea nacional o internacional”.

Además remarca que eso no lo hace cambiar de opinión sobre su rechazo al pilar PMGD. “No estoy dispuesto”, enfatiza.

Un tono más duro tuvo el diputado Benjamín Moreno (PR). “El ministro sigue equivocando el foco de lo que debe ser un proyecto de subsidios. Está manteniendo los pilares que son muy negativos por los cambios a las reglas del juego, y además está incorporando factores nuevos que no estaban considerados en un principio, y que significan una política pública distinta, con un diagnóstico absolutamente distinto”, plantea.

En su visión, subvencionar instalaciones masivas de paneles solares “es una decisión que se tiene que tomar mirando la situación de los PMGD, de la capacidad de transmisión y de una serie factores de la industria energética que no se pueden guiar por un buen titular o buenas intenciones”.

Para el diputado Christian Matheson (Ind. por Evópoli), coincide en esa línea. “El Ejecutivo, ha insistido en legislar sin tener claro a cuántos hogares se debe llegar con el nuevo subsidio, por eso se solicitó se realizara una nueva postulación que finalizó el 6 de noviembre y que nos indica que los subsidios a otorgar son $1 millón 920 mil y no $4 millones 700 mil como el ministro nos indicaba. Luego, en base a la falta de beneficiarios propone un subsidio para paneles solares, cosa que me parece va en la dirección correcta, pero no en base a aplicar un 32% de impuesto sobre las ventas a las pequeñas generadoras eléctricas. Esto último solo está generando incertidumbre y paralización del financiamiento internacional a estas iniciativas”, señaló.

La diputada Yovana Ahumada (PSC), expresidenta de la instancia parlamentaria, en tanto, valora la propuesta. “La idea es tenerlo presente, porque es algo que yo levanté, principalmente por nuestra Región de Antofagasta que genera electricidad”, indicó, y apuntó que, pese al alto costo de las unidades fotovoltaicas “realmente tiene un impacto en la baja en los valores a pagar”. Eso sí, pide priorizar a las regiones productoras de energías renovables”.

La diputada Marlene Pérez (Ind. pro UDI), que no participa en la comisión, igualmente reconoció la iniciativa como “interesante”, pero que “con esto el ministro Pardow evidencia su fracaso con el subsidio eléctrico, donde solo postularon el 40% habilitado para postular”.

“Ahora como sobra plata, piensa en favorecer a 100 mil familias con paneles. Las energías renovables son bienvenidas, pero el ministro tiene que explicar porqué es mejor gastar en paneles para 100 mil familias, que aumentar el monto del subsidio a la clase media y pymes para que efectivamente pueda sostener el alza”, agregó.

Oficialismo concuerda

En tanto, el diputado Cristián Tapia, de la bancada PPD independientes, valoró que se recogiera la propuesta planteada por ellos “dado que se ve que no vamos a llegar a los 4.700.000 familias beneficiadas con el subsidio”.

“Esta es una muy buena iniciativa que no puede quedar solamente acá, sino que debemos avanzar rápidamente, en que la mayoría o un porcentaje muy alto de nuestros vecinos y vecinas se vean beneficiados con esta alternativa”, señaló. Además, ve posible destrabar la discusión en torno al pilar PMGD. “De todas maneras es importante que las PMGD también hagan su aporte”, agregó.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) recordó que “venimos proponiendo hace varios años la masificación de los techos solares (...) que es más que subsidios a las cuentas de la luz”, y subrayó que a fines de octubre se aprobó un proyecto de resolución, redactado por él, en esa línea.

“La propuesta del ministro Pardow de utilizar los recursos que no vayan a subsidio de las cuentas es un muy buen camino para ayudar a implementar techos solares. Chile tiene capacidad para instalar más de 200.000 techos solares al año”, señaló.