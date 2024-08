El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, comentó el caso audio. Esto en una jornada marcada por el segundo día de audiencia de formalización de los cinco imputados, entre los que se encuentran los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

El caso involucra al SII, ya que dentro de los formalizados está el funcionario del departamento de asistencia al contribuyente de la dirección regional oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías Esparza. Mejías está siendo imputado por un delito de cohecho, en calidad de autores, en carácter de reiterado y en grado de desarrollo consumado.

Director del SII dice que no tiene información de que más funcionarios estén involucrados en el caso audio

En este contexto, Etcheberry comentó que, según los antecedentes recopilados hasta el momento, Mejía habría actuado solo. Así, tras ser consultado por 24 Horas sobre la posibilidad de que haya más funcionarios del SII involucrados en el caso, el director del SII dijo que no había antecedentes para plantear ese escenario.

“Nosotros no tenemos ninguna idea de eso. En el sumario y en la investigación de la fiscalía hasta ahora no ha aparecido. Ahora uno nunca puede decir que no hay nadie involucrado, pero hasta ahora lo único que hay es un funcionario que recibía algo de dinero por entregar alguna información, pero el resto no ha aparecido ningún funcionario que esté relacionado con el tema”, comentó.

Sobre detalles del caso que involucra al funcionario del SII, Etcheberry comentó que, “hay una persona que, dentro del sumario y dentro de la investigación que hizo la fiscalía, efectivamente hacía cosas incorrectas, entregando información por una cierta cantidad de dinero. Eso es grave”.

Director del SII dice que no tiene información de que más funcionarios estén involucrados en el caso audio. En la foto: Patricio Mejías

Sin embargo, el director del SII comentó que desconocía el perjuicio fiscal del caso en desarrollo: “No tenemos idea cuál es el perjuicio fiscal. Aquí lo grave es el caso central, que es todos los movimientos de dinero que se hacían con otros actores, que son los principales, y por eso el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delito tributario”.

“Por eso es la querella por delito tributario, porque todos los chilenos están obligados a declarar todos sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Y si alguien no declara su ingreso, como es aparentemente este caso, que son cifras muy altas, obviamente que el Servicio de Impuestos Internos se querella por delito tributario”, agregó.