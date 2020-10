Directora del INE detalla las razones que la llevó a postergar el Censo 2022 en un año

La extensión de la pandemia y la incertidumbre de su desenlace llevó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a tomar una decisión drástica: postergar el Censo 2022 por un año. Las limitaciones de movilidad que el gobierno a dispuesto para contrarrestar el Covid-19 ha impedido realizar las distintas etapas de preparación, lo que hace inviable seguir adelante para que el proceso sea exitoso.

La directora del INE, Sandra Quijada, explicó a PULSO las razones que llevaron a cambiar la fecha a marzo de 2023. Este proceso se extenderá hasta mayo.

De acuerdo con lo señalado por la directora, el cambio de fecha es por “razones estrictamente técnicas” y apunta al impedimento de ejecutar adecuadamente las fases previas. Una de ellas es el piloto que estaba previsto para realizarlo en noviembre en La Calera. Si bien en una etapa previa se tuvo que postergar un primer piloto presencial en la Región Metropolitana de mayo a junio y de manera presencial a digital, los resultados no fueron los esperados.

“El proceso de planificación y ejecución el censo no solo es la entrevista censal, sino que hay una serie de etapas y dentro de éstas teníamos programado para mayo realizar una prueba de 2.000 entrevistas en la Región Metropolitana, pero no fue posible por la pandemia. Tratamos de hacer una prueba piloto igualmente, probamos los sistemas de entrevista web y lo dirigimos a funcionarios públicos de manera que nos diera información sobre cómo era el flujo de los cuestionarios, no obstante, eso no cumple a cabalidad el objetivo de ese piloto”, afirma Quijada.

La directora agrega que en un principio se pensó que el chequeo de estos procedimientos se podía trasladar y concentrar todo en el piloto de noviembre que estaba previsto realizarse en La Calera y dada la situación sanitaria, sin embargo, tampoco se podrá hacer. “Las capacitaciones son complejas de hacer por las restricciones, si bien hemos tratado de adaptarnos al cambio que nos ha obligado la pandemia, el censo es el operativo más importante del país, y cuando ya vimos que una prueba grande en La Calera no iba a ser posible, tampoco se podían hacer los análisis ni los objetivos que habían quedado pendiendo del piloto uno. Y por eso, con esas condiciones no llegamos bien a los plazos para la realización del censo en 2022”, complementa Quijada.

Además, la directora puntualiza que “el próximo censo no se iba a realizar en formato papel, sino que con dispositivos tecnológicos móviles, y eso requiere de una serie de pruebas técnicas que nosotros hoy en día no hemos podido implementar”. Esta fue otra de las razones que llevó a postergar la realización.

Las nuevas etapas

El piloto que estaba previsto para noviembre se realizará en marzo de 2021 y el ensayo general del censo, programado para abril de 2021, pasa a abril de 2022, un año antes del proceso censal que se realizará en marzo de 2023 y se extenderá por 12 semanas, ya que su modalidad será de derecho. Según el INE, la decisión de postergarlo fue validada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.

Para prevenir cualquier nuevo imprevisto, el INE trabajará también para que el próximo censo estén las condiciones para realizarlo bajo la modalidad presencial, web y telefónica, y por ello se incluyó un tercer piloto programado para noviembre de 2021. “Como están cambiando tanto las cosas, se nos hace más gravitante tener un poco más de tiempo para poder probar levantamientos mixtos y, eventualmente, si seguimos en estas condiciones, esperamos que no, pero si estamos en un escenario similar en 2023, no solo se realizará un levantamiento presencial, sino que también web y telefónico, y por ello necesitamos hacer todas esas pruebas y por eso incluimos un piloto tres para el próximo año”.