Economistas admiten un moderado optimismo respecto del crecimiento futuro

Pareciera que lo peor del sismo económico ya pasó, y ahora el país avanzaría hacia una trayectoria menos mala que la prevista hace unos meses. Eso es lo que sugieren las respuestas de la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que mensualmente publica el Banco Central (BC).

En esta oportunidad, la mediana de las proyecciones de 50 analistas apunta a que el PIB este año caerá 5,5%, menor al descenso de 6% esperado en los dos meses anteriores. De esta manera siguen la tendencia mostrada por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (Ipom) donde acotaron su escenario pesimista a -5,5%.

Asimismo, para el próximo año se mantiene el pronóstico de un crecimiento de 4,5%, pero para 2022 se recortó de 3,2% a 3%.

“Considero que vamos a ir incrementando la adaptación a la pandemia y eso junto con la base de comparación muy favorable este año debe determinar un crecimiento sobre 4% en 2021. Adicionalmente, como todavía habrá holgura de capacidad, y muy probablemente se dispondrá de una vacuna en forma masiva, en 2022 debiéramos volver a crecer sobre el PIB tendencial”, indica Alejandro Puente, académico de la Universidad Santo Tomás.

El economista proyecta que en este tercer trimestre la caída de la actividad será menor al 10%, al igual como indica la EEE, con una mediana de -8,2%, y con un rango de entre -9,5 y -6%.

“En el cuarto trimestre no solo la favorable base de comparación,sino la gradual adaptación del aparato productivo a la nueva realidad permitirá una importante mejora, aunque no necesariamente números azules, porque actividades relevantes no podrán volver mientras no haya vacuna masiva. Con todo, estimo una caída en el año de entre 6% y 7%”, acotó.

Un poco más optimista para lo que queda de este año es el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández quien espera un descenso del PIB de 5,1%, “con una trayectoria trimestral de -7,5% en el tercero para cerrar con 1,2% el cuarto. 2021 partiría con una variación trimestral de -3% para repuntar a un 12,1% entre abril y junio”. Luego, prevé un menor rango de expansión a 5,4% para finalizar el cuarto trimestre con nula variación, lo que llevaría el crecimiento anual a un 3,3%.

Fernández se sitúa en la parte más baja del rango esperado de crecimiento para el próximo año, de entre 3,3% y 5,4%, de acuerdo a las respuestas de la EEE.

Más escépticos. Tomás Flores, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD) recuerda que las mejores cifras esperadas para el cuarto trimestre obedecen a “la baja base de comparación del año pasado dada la paralización que generó la violencia subversiva”. Por lo mismo cree que el primer trimestre de 2021 la cifra se revertirá, y habrá un crecimiento algo más moderado que el cuarto trimestre 2020, a pesar de que la economía habrá recuperado la normalidad de manera más plena. “El crecimiento esperado de 4,5% para el próximo año contiene la recuperación después de la caída del 2020, mientras que en el 2022 volvemos a converger a un crecimiento más moderado, en donde 3% incluso puede estar sobreestimado”.

Una observación similar realiza la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien cree que el retiro del 10% de los fondos previsionales evitó una caída mayor del PIB. “De alguna manera las perspectivas de muy corto plazo se han logrado acotar, hay bastante consenso de que el peor momento ya pasó. Ahora en cuanto al mediano plazo no soy muy optimista”, señala.

Cifuentes explica que las cifras indican que Chile entre 2019 y 2021 perdió US$90 mil millones de PIB debido al estallido social y a la pandemia. Si se agrega el mayor déficit fiscal el resultado llega “a US$ 140 mil millones de Producto perdido por las dos crisis simultáneas. Creo que esa pérdida demorará mucho tiempo en recuperarse, básicamente por el tema político institucional que tenemos por delante, entonces no compartiría esa mejora de expectativas de mediano plazo”.

Así también son los cálculos del economista de EuroAmerica, Felipe Alarcón, que en términos trimestrales prevé una caída de 8% en el tercer trimestre, y un levísimo repunte de 0,4% entre octubre y diciembre, para elevarse a 0,8% en el primer cuarto de 2021 hasta un 8,2% en el segundo. “Es esperable un crecimiento positivo en 2021, fundamentalmente por la base de comparación que va a dejar la contracción de este 2020. Para 2022 prevemos un crecimiento de sólo 2% y no de 3% como es la media de la encuesta”.