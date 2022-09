Edmundo Dupré, Polla Chilena de Beneficencia: “Tiene que haber un cambio legal para que podamos competir con el juego ilegal”

Polla Chilena de Beneficencia espera cerrar 2022 con cerca de $150 mil millones de ventas y ganar $3.000 millones, recuperándose de la caída de 48% en el primer año de pandemia. Pero el escenario no está del todo despejado: aparte de enfrentar la competencia de las casas de apuestas online, la firma estatal debe generar nuevos productos para capturar clientes en los segmentos jóvenes y reemplazar a los adultos mayores que están dejando Loto, juego que representa el 80% de los ingresos y que, dice el gerente general Edmundo Dupré, entró en decadencia.

“El Loto es un juego antiguo. Hemos crecido en ventas porque le agregamos productos (...) El crecimiento del Loto conforme pasa el tiempo es negativo”, afirma Dupré. Según el ejecutivo, esta es una tendencia global para un tipo de juegos que están siendo reemplazados por los pronósticos deportivos. “Por eso en muchas partes del mundo han optado por defender sus loterías a fin de darle espacio a sus juegos de pronósticos deportivos. Otras jurisdicciones han legalizado a las casas ilegales y le han permitido entrar a competir con las loterías. Los ingresos de las loterías mundiales hoy son: loto, decayendo; pronósticos deportivos, el gran filete y subiendo; y máquinas tragamonedas, acotadas y estables”.

¿Cuál es la opción que baraja Polla en este contexto competitivo?

Nosotros no tomamos decisiones en este campo, solo hacemos propuestas. Chile tiene una tradición que es regular el juego ilegal por concesión territorial. En 1921 se creó la Lotería de Concepción, y en 1934, Polla Chilena de Beneficencia, con el fin de tener instituciones que proveyeran el juego legalmente; se les entregó el monopolio de todo Chile para evitar el juego ilegal. Los casinos también se someten a una regulación territorial a través de la licitación de un monopolio en la zona de concesión, a cambio de lo cual se le aplican impuestos que benefician a las comunas asociadas.

Pero ahora hay quienes plantean pasar del modelo de regulación territorial a regular a través de la libre competencia. Esto significaría permitirle a quien quiera venir a Chile, con solo registrarse en la Superintendencia de Casinos, instalar donde quiera una casa de juegos. El anterior directorio de Polla ofició al Ministerio de Hacienda para manifestarle que no le parecía este cambio de sistema regulatorio porque si se termina con la tradición chilena de regulación territorial del juego, Polla desaparecería del mercado de los pronósticos deportivos, que son los juegos masivos del futuro, pues, aunque tiene licencia, no podría competir, por lo que se perderían ingresos fiscales. Y planteó que además deben permitirle por ley mejorar sus condiciones de competencia, como el pay out.

El actual directorio, presidido por Macarena Carvallo, apreció de igual manera la postura de Polla respecto de regular el juego online y está conversando con Hacienda para hacerles ver por qué el proyecto que está en la Cámara de Diputados no es adecuado.

¿Por qué están en contra de este cambio de regulación?

Tratar de limitar el juego ilegal mediante la libre competencia regulada −que solo define publicidad, pago de premios, etcétera− expandirá exponencialmente el mercado del juego y con ello tendremos más jugadores patológicos. Y si evaluamos el valor agregado, en términos de recaudación por impuestos, de esas nuevas casas de juegos versus el costo social que pagará el Estado por los jugadores patológicos, no compensa: serían US$1.600 millones versus US$60 millones. Eso es lo que el directorio está tratando de hacer ver a las autoridades de Hacienda.

¿Cuál es el impacto de las casas ilegales en las ventas de Polla?

Xperto, juego de pronósticos deportivos, ha caído un 20% por la competencia de las casas ilegales de juego, a las que tras prohibirles la publicidad en España en las camisetas de los equipos y de todas las actividades deportivas donde participan menores de 18 años, han canalizado esas millonarias sumas hacia América Latina. De la noche a la mañana inundaron de auspicios el fútbol chileno, con lo que han expandido exponencialmente el mercado pagando mejores pay out o porcentajes de premio.

Vendíamos entre $23.000 millones a $24.000 millones en Xperto y este año proyectamos terminar entre $19.000 millones y $20.000 millones. Esa disminución se traduce en un menor aporte al Instituto Nacional del Deporte.

¿Por qué Xperto pierde terreno con esta competencia?

“Enfrenta restricciones legales ya que nuestro pay out, o porcentaje de la venta bruta que se destina a premio, es actualmente del 53%. En concreto, esto significa que Betsson puede ofrecer ganar cinco veces más que Polla por la apuesta, a una combinación de resultados de tres partidos de fútbol, como por ejemplo apostar en una sola jugada el resultado de Católica/Colo-Colo, Universidad de Chile/Unión Española y de Unión la Calera/Ñublense. Polla solo puede asignar a premio lo que la ley le permite. Tiene que haber un cambio legal para que nos mejoren el pay out y podamos competir con el juego ilegal porque mientras más premio pagas, mayor es la demanda.

Pero esto presenta un gran problema y hay que hacerse una pregunta previa: ¿Queremos como país expandir los juegos de pronósticos deportivos cinco o siete veces? Porque eso tiene un costo: la ludopatía, que no es un tema menor. Hicimos un estudio similar al de Senda sobre el costo social del alcoholismo que arrojó US$2.000 millones; y en el caso del juego patológico ese costo social es de US$1.600 millones. En Chile el juego patológico llega al 3,4% mientras en Inglaterra es del 2,4%, aplicando la misma encuesta habilitada internacionalmente.

Esperamos que haya además un impuesto a los jugadores, porque compitiendo se maximizará el tamaño del mercado de apuestas y con una masa de jugadores multiplicada por cuatro, también multiplicará la tasa de ludopatía actual por cuatro.

Polla puede llegar a tener el precio adecuado para competir y expandir su demanda, pero eso el mercado lo va a multiplicar entre cinco y seis veces y vamos a tener más de $100.000 millones en ventas de juegos. ¿Es deseable eso? Yo creo que hay que ponerle coto.

¿Qué pay out requiere Polla?

Para competir en igualdad de condiciones con los hoy ilegales el pay out óptimo para Polla es del 78% de la venta bruta. Si logramos bajar ciertos costos que tenemos por obligación legal, este puede ser del 82%.