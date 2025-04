El cobre se toma un respiro tras desplome de la semana pasada por motivo de la guerra comercial

En una jornada donde se extienden las pérdidas en el mercado por motivo de la guerra comercial, el valor del cobre al contado en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se resistió a caer del soporte de los US$ 4 la libra.

El cobre, un componente vital para el almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, y principal exportación de Chile, cerró la jornada con una caída de 0,06% a US$ 4,003 por libra en la Bolsa de Metales de Londres. Sin embargo, el cobre cotizó en la plaza británica anotó una racha de seis jornadas consecutivas a la baja.

El valor spot del cobre en Londres venía de cerrar en US$ 4,005 por libra, lo que significó una caída de de un 9,8% respecto al cierre de la semana pasada. Esto en una semana donde los mercados de metales operaron con alta tensión e incertidumbre tras el anuncio de aranceles recíprocos por parte de EE.UU. Estas decisiones generaron distorsiones en los precios. “La prima entre el cobre Comex (EE. UU.) y el LME (mercado global) alcanzó un récord de US$ 1.589 la tonelada, reflejando el pánico de los importadores por comprar antes del alza de los aranceles. Como resultado, el precio del cobre en EE. UU. alcanzó un máximo histórico de US$ 5,27 la libra el 26 de marzo”, comentó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su momento.

“ El mercado del cobre se encuentra en un punto crítico. Si se intensifica la guerra comercial, podríamos ver una baja relevante en los precios durante el segundo trimestre de 2025, a pesar del respaldo que aún brinda la recuperación de la actividad en China”, agregó.

Ante este contexto, el valor a tres meses del cobre caía 3,92% a US$4,23 por libra en Comex.

“El precio de los futuros de cobre se desploma hasta su menor valor desde comienzos de año, debido a que la fuerte demanda previa a la entrada en vigencia de aranceles y sin anuncios específicos con el mineral, ha apoyado un giro en la tendencia que vimos hasta fines de marzo”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.